Alors qu’elle avait perdu tout espoir, une nonagénaire revoit une dernière fois son chat perdu 4 ans plus tôt

Originaire d’Olive Branch dans le Tennessee (États-Unis), Julie Golden, 94 ans, a perdu son mari en janvier 2020. Comme un malheur n’arrive jamais seul, son chat Eli s’est enfui quelques semaines plus tard.

N’ayant plus d’espoir de retrouver le minou, la vieille dame a alors pris la décision d’emménager à HarborChase Luxury Living, une maison de retraite située à Germantown près de Memphis. Elle ne se doutait pas qu’elle aurait l’occasion de revoir Eli une dernière fois.

Un chat en détresse

Récemment, un jeune couple d’Olive Branch a trouvé un chat qui semblait avoir besoin d’aide. Sunny Pipkin et son petit ami l’avaient déjà vu dans les environs, mais ils pensaient à l’époque que le matou appartenait à quelqu’un. Lorsque la santé du chat a commencé à se détériorer, les 2 jeunes gens ont décidé d’agir.

© Action New 5

« Je ne l’ai pas vu pendant environ 1 an après cela et je l’ai revu et il avait l’air beaucoup plus petit, comme s’il avait besoin d’aide », a déclaré Sunny Pipkin à Action News 5.

Sunny et son compagnon ont donc capturé le félin et l’ont emmené chez un vétérinaire. Là-bas, ils ont appris que le chat avait une puce électronique et qu’il s’appelait Eli.

D’émouvantes retrouvailles

Les informations livrées par la micropuce d'Eli ont conduit le jeune couple jusqu’à Julie et le reste de la famille Golden.

© Action New 5

La fille de Julie, Laurie, a dit qu’Eli était le chat préféré de son père. Elle a également avoué que revoir ce minou lui avait donné l’impression que son papa était ici avec eux.

« C’était encore plus spécial. J’ai l’impression que papa est là-haut et nous regarde. Et il a toujours pris soin d’Eli et il était si proche de papa, donc ça a été une journée très émouvante », a déclaré Laurie.

© Action New 5

De son côté, Julie n’en revenait pas. « J’avais abandonné tout espoir il y a longtemps », a déclaré la nonagénaire. « C’était un rêve devenu réalité, un miracle vraiment », a-t-elle ajouté.

Après avoir passé une journée riche en émotion en compagnie de son ancienne maman et de son frère félin Peyton, Eli est retourné chez Sunny et son petit-ami. Julie a en effet préféré que son chat reste dans sa maison actuelle. La vieille dame est au moins soulagée de le savoir entre de bonnes mains et heureuse d’avoir pu le revoir.