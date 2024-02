Les stars d'un bar à chats toujours pas convaincues par le talent d'Ed Sheeran, 10 ans après la première tentative du chanteur (vidéo)

Ed Sheeran compte de très nombreux admirateurs un peu partout dans le monde. Les chats du neko café qu’il a récemment visité au Japon ne font visiblement pas partie de ce vaste fan club. Le chanteur aura pourtant essayé de les convaincre par 2 fois et à une décennie d’écart.

Nous aimons à penser que nos animaux de compagnie sont mélomanes et qu’ils apprécient chaque note de musique à sa juste valeur. Le célèbre chanteur anglais Ed Sheeran en était sans doute convaincu jusqu’à sa rencontre avec un groupe de félins au jugement assez sévère dans un « neko café ».

C’est ce que l’on découvre dans une vidéo postée par l’artiste le mardi 30 janvier 2024 sur son compte Instagram et relayée par People.

Le natif d’Halifax se trouvait alors au Japon et avait profité de son voyage pour se rendre à un endroit qu’il appréciait et qu’il avait déjà visité en 2014. Il s’agit d’un bar à chats, un établissement où les clients peuvent déguster leurs boissons préférées tout en étant entouré de magnifiques matous et minettes.

En 2014, il y avait déjà poussé la chansonnette en présence d’un public félin particulièrement exigeant. Il leur chantait alors « Thinking Out Loud ». Peut-être un peu trop « loud », justement, pour les chats qui avaient préféré s’éloigner et snober sa performance musicale.

Amoureux des chats, l’interprète de « Shape of You », « Bad Habits » ou encore « Shivers » était donc revenu avec grand plaisir dans ce neko café et avec la ferme intention de se racheter auprès de ses pensionnaires à 4 pattes.



Ed Sheeran / Instagram

« Même résultat »

Cette nouvelle tentative réalisée 10 ans après n’a pas eu plus de succès. L’artiste de 33 ans s’est assis sur la plateforme centrale accueillant un arbre à chat. Des gamelles pleines de croquettes avaient été disposées tout autour de lui pour inciter les chats à se rapprocher.

« Qui veut écouter une chanson ? », a alors crié le chanteur. Toutefois, dès la première note de guitare, ils ont pris la poudre d’escampette.

Ed Sheeran y a réagi avec humour sur son Instagram : « J’essayais de séduire les mêmes minets qui m’avaient fui en 2014. Même résultat. »