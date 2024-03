Un chat entre chez des inconnus et s'endort sur leur canapé comme s'il faisait partie de la famille (vidéo)

Propriétaire de 3 chiens, Donna n’avait pas du tout l’intention d’ajouter un 4 e animal de compagnie au sein de sa famille. Encore moins un chat. C’était sans compter l’aplomb, la grande confiance en soi et la détermination d’une mini-panthère à intégrer ce foyer chaleureux et bienveillant.

Une famille a adopté un chat errant qui s’était introduit chez eux et pris toutes ses aises. 2 ans après, l’animal n’a jamais été aussi heureux. C’est ce que l’on découvre dans une vidéo émouvante relayée par Newsweek. La séquence en question a été postée le 6 février 2024 sur TikTok et a suscité des centaines de milliers de vues.

Son protagoniste est un magnifique chat noir qui s’était invité chez de parfaits inconnus en 2022. D’après la maîtresse des lieux, qui s’appelle Donna Munoz et possède le compte TikTok « @wedonotownacat », le félin était très probablement passé par la chatière dont se servent ses 3 chiens pour entrer et sortir librement de la maison.



@wedonotownacat / TikTok

Les canidés n’avaient d’ailleurs vu aucune objection à l’intrusion du minet. Autrement, ce dernier n’aurait évidemment jamais pu se sentir autant en confiance.

Les propriétaires ne se doutaient de rien, eux qui étaient absents à ce moment-là. Ce n’est qu’en rentrant chez eux qu’ils s’étaient rendu compte de la présence de cet invité surprise. A leur arrivée, le chat était tranquillement couché sur le canapé, dormant profondément et rêvant peut-être de la nouvelle vie qu’il était sur le point de s’offrir.

Il a choisi sa famille

Le félin se comportait comme s’il avait toujours vécu dans cette maison. Quand Donna Munoz l’avait réveillé, il n’avait pas du tout été effrayé. « Nous supposons que notre chien alpha l'a laissé entrer », explique-t-elle à Newsweek. Il avait la bénédiction des chiens et il avait bien l’intention d’en profiter.

Le chat était reparti avec autant de désinvolture qu’à son arrivée. Il était ensuite revenu tous les jours. Ses visites étaient de plus en plus fréquentes et longues. Donna Munoz avait cherché ses éventuels propriétaires, sans résultat. Il n’était pas identifié non plus. Elle a fini par l’adopter.

2 ans plus tard, il est plus épanoui que jamais au sein de cette famille qu’il avait lui-même choisie.