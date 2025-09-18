Une femme a changé radicalement la vie de cette chatte et de ses 5 petits en les accueillant au moment où ils en avaient le plus besoin

Bénévole et mère d’accueil au sein de l’association A Kitten Place, Andrea Christian a été réceptive à l’appel au secours d’un refuge qui se disait dépassé par la situation d’une chatte et de ses 5 chatons. La bienfaitrice n’a pas hésité longtemps et a décidé de les accueillir. Elle leur a offert une chance immense, celle de se reconstruire et de se projeter dans un futur plus serein.

Le refuge était proche de l’état de crise, indiquait Love Meow qui rapportait le témoignage suivant : « Les refuges, les sauvetages et les familles d’accueil font des heures supplémentaires, mais ce ne sera jamais suffisant, et les animaux sont perdus tous les jours ». Andrea s’est portée volontaire pour la prise en charge de la famille de 6 chats et savait que le défi serait de taille.

« J’ai dû sauver ces 6 mignons »

Andrea habitait à plusieurs dizaines de kilomètres du refuge, mais une bénévole a tout de suite pris sa voiture pour aller déposer les félins dans le besoin. À leur arrivée, Andrea a examiné la maman et les petits les uns après les autres. Elle a remarqué une anomalie chez 2 d’entre eux : « le syndrome du nageur », qui s’exprime par une faiblesse importante des pattes qui sont anormalement écartées. Andrea a pris en charge la rééducation des 2 félins concernés.

Prendre soin d’une maman amaigrie

La mère d’accueil a compris que la jeune mère avait tout donné pour ses chatons, jusqu’à se négliger elle-même, oubliant de se nourrir et perdant son énergie jour après jour. « C’est un gros chat avec très peu de muscle ou de graisse sur son corps », s’exprimait-elle à son sujet.

Malgré ses soucis de santé, la maman nommée Marmee s’est toujours montrée adorable. Lovée dans les couvertures à disposition, elle n’avait qu’une idée en tête : prendre soin de ses petits. Andrea remarquait :« C’est une si bonne maman et un chat de genoux absolu ».

Des familles pour les aimer et les chérir

La prochaine étape pour toute la petite famille qui évolue parfaitement est la rencontre avec des familles. Les chatons très joueurs, 4 petites femelles et un petit mâle, marquent déjà les esprits avec leur dynamisme incroyable du haut de leurs quelques centimètres. Ils ont chacun leur personnalité et séduiront sans doute des adoptants en quête d’une boule de poils à cajoler. Marmee aussi, qui a sans doute connu une vie en maison par le passé, mérite une vie à l’abri du besoin.