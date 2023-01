Un chaton porteur d’une maladie congénitale est déterminé à marcher et à sauter comme le font ses semblables (vidéo)

Un doux chaton roux et blanc au nom de Leo a fait son arrivée chez Murphy’s Law Animal Rescue, un refuge de Caroline du Nord, il y a quelques jours. Cette petite boule de poils n’était pas comme les autres : elle était atteinte du « syndrome du nageur », une maladie congénitale marquée par un écart important entre les 2 pattes arrière, rapporte Love Meow.

Cette condition empêche Leo de sauter et de marcher normalement, mais ce « petit gars fougueux » a été courageux dès son plus jeune âge. Il ne s’est jamais laissé intimider par sa maladie, et a toujours fait de son mieux pour suivre ses congénères, et s’amuser comme ils le font.

Leo n’a peur de rien !

« Son esprit et sa personnalité sont puissants, comme ceux d’un lion, d’où son nom ! » confiait Sarah Kelly, sa mère d’accueil (« Leo » est la traduction du signe du zodiaque « Lion » en anglais).

Depuis son arrivée, le félin très bavard et intrépide a eu droit à de nombreuses séances de physiothérapie pour améliorer sa mobilité. Sarah a l’habitude de s’occuper de chatons comme Leo, et aujourd’hui, elle est heureuse de constater son progrès.

Le petit aventurier fait la fierté de sa maman d’accueil. Il se déplace plus aisément désormais, et commence même à sauter lorsqu’il joue avec ses congénères. Leo en est sûr : un jour, il marchera comme eux. Le félin est déterminé, et fait honneur à son nom, tel un petit lionceau féroce !