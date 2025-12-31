Chaque jour, ce chat de refuge s'assoit pendant des heures au même endroit dans l'espoir de voir arriver sa famille idéale (vidéo)

Après avoir posé les pattes au refuge de PAWS Shelter of Central Texas (États-Unis), Paisley a pris l’habitude de s’asseoir devant la porte de la chatterie et d’attendre l’arrivée de sa famille idéale. Ses bienfaiteurs l’ont vu effectuer la même démarche tous les jours, jusqu’à ce que son vœu soit exaucé…

Dès qu’il arrive sur les lieux, le personnel du PAWS Shelter of Central Texas découvre le joli minois d’un chat, qui attend sagement derrière la porte de la chatterie. « Paisley fait ça tous les jours, écrit un porte-parole de l’organisme sur Instagram, il attend près de la porte, espérant que sa future famille le remarque. »

Le pensionnaire aux longues moustaches et pattes de velours a pris l’habitude de rester assis durant des heures, à regarder à travers la vitre. Tout ce dont rêvait cet adorable matou, c’était un foyer aimant et responsable pour la vie.

© @pawsshelter / TikTok (capture d'écran)

Une demande d’adoption

Pour booster sa visibilité et lui donner une chance de réaliser son plus grand rêve, le personnel de l’établissement a publié une vidéo sur les réseaux sociaux, qui montre l’habitude de son petit protégé.

À la suite de sa diffusion, l’équipe a aussitôt reçu une avalanche de commentaires ! Toutefois, un seul message a particulièrement retenu son attention. Comme le rapporte un article du Dodo, une femme nommée Batsy et son mari Mike sont tombés sous le charme du petit félin après avoir visionné le clip. Ils ont alors déposé une demande d’adoption.

@pawsshelter KYLE, TX! This boy is the SWEETEST! He likes other cats and is so gentle and calm. How much longer will he have to wait? Be his hero and #adopt him today! Let’s get this boy home by Thanksgiving! ? original sound - WBsongs

Une rencontre décisive

Après avoir effectué plus de 4 heures de route avec leur fils de 6 ans pour le rencontrer, le couple a ressenti le grand frisson du coup de foudre. « Il n’y avait aucun doute, c’était lui », déclare Mike. Lors de leur rencontre, Paisley s’est précipité vers la famille, comme si c’était une évidence. « Elle [Batsy] était assise avec lui, et il s’est mis à chasser l’ombre de ses mains », précise le papa.

C’est ainsi que le souhait le plus cher du félin a été exaucé. Au sein de son nouveau foyer, l’animal – rebaptisé Shadow par ses adoptants – a rapidement pris ses aises. « Il adore donner des petits coups de tête, souligne Mike, il a sa propre place sur le canapé et il est très bavard. Il se comporte comme s'il avait toujours été là et que rien n'était nouveau pour lui. »

@pawsshelter We are thrilled to announce that Paisley has been adopted! ???? Thank you to everyone who shared, liked, and commented on our video. Your engagement helped land Paisley the BEST home! Social media works! ???? ? original sound - Wicked Movie - Wicked: For Good

Désormais, Shadow ne passe plus des heures assis devant une porte vitrée, le regard perdu dans le vide. Il savoure pleinement les témoignages d’affection de ses humains préférés, et coule des jours heureux à leurs côtés.