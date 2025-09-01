Déjà maman de 2 chatons, cette chatte vient chercher l’aide d’une âme bienveillante pour mettre au monde sa nouvelle portée (vidéo)

Les chattes errantes, non-stérilisées, sont souvent sujettes aux nombreuses portées. Face aux risques de la rue, certaines mères dévouées n’hésitent pas à braver leurs peurs pour aller quérir l’aide d’un humain bienveillant afin de les aider à surmonter cette épreuve.

Les membres d’une famille ont récemment fait une adorable découverte dans leur jardin. En effet, ils ont fait la connaissance d’une chatte accompagnée de ses 2 chatons déjà grands. La silhouette arrondie de la féline ne laissait aucun doute : elle attendait à nouveau une portée .



© The Stray Cat Club / Instagram

Devant la situation, la famille a aussitôt contacté le refuge Stray Cat Club situé à Londres (Angleterre). Une équipe est rapidement intervenue, afin de récupérer la chatte avant qu’elle ne mette bas. À cette fin, une trappe a été disposée dans le jardin, ce qui a permis d’attraper la boule de poils et ses 2 petits dans les délais. Pendant ce temps, une famille d’accueil était déjà en train de préparer un nid douillet pour tout ce petit monde.

Une des premières tâches a été de trouver un nom à nos 3 félins. La maman a été baptisée Hen, et ses 2 chatons, Chicken et Turkey. Ces derniers, bien qu’âgés de presque 4 mois, continuaient de suivre leur mère comme son ombre. En retour, celle-ci s’en occupait toujours amoureusement.

Dans son nouvel environnement, Hen pouvait envisager sa maternité plus sereinement, comme l’explique à Love Meow un membre du Stray Cat Club : “Elle s'est déjà révélée être une mère dévouée. Maintenant, elle a tout ce dont elle a besoin pour une naissance paisible : un lit chaud, le ventre plein et la possibilité d'élever sa dernière portée en sécurité”.

De leur côté, Chicken et Turkey ont d’abord montré un caractère farouche, se laissant difficilement approcher. Néanmoins, face à la patience et la bienveillance de ses sauveteurs, les 2 chatons ont commencé à révéler leur vrai caractère, joyeux et affectueux. Ils restent encore sensibles aux bruits forts et aux mouvements brusques, mais nul doute qu’avec autant d’amour autour d’eux, ils finiront par gagner en assurance.

Depuis son arrivée en famille d’accueil, Hen a mis au monde ses derniers petits. À une semaine déjà, ils étaient d’ailleurs prêts à explorer le monde.

A lire aussi : Une femme filme sa routine matinale avec ses 20 chats et son chien (vidéo)



© The Stray Cat Club / Instagram