Séparé de son humain préféré pendant quelques mois, ce vieux chat refuse de quitter le sweatshirt qui porte son odeur

Le petit Jack et son humain préféré ont vécu une épreuve difficile récemment. En raison d’une hospitalisation, ce dernier a remis à contrecœur son fidèle compagnon aux pattes de velours entre les mains bienveillantes d’un refuge de Philadelphie (États-Unis). L’objectif ? Lui trouver une famille d’accueil temporaire, le temps que son adoptant se soigne et règle ses difficultés financières pendant quelques mois.

On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. De l’autre côté de l’Atlantique, un homme a dû trouver une solution en urgence pour placer son vieux chat de 16 ans répondant au nom de Jack.

« Nous avons reçu un appel d'un médecin d'un hôpital voisin concernant un patient qui avait besoin de soins médicaux urgents, explique Cory Topel de l’association Philadelphia Animal Welfare Society (PAWS), sa plus grande crainte n'était pas sa propre santé, mais de laisser Jack sans personne pour s'occuper de lui. Jack est clairement le monde pour son maître. »

© PAWS (Philadelphia Animal Welfare Society) / Facebook (capture d'écran)

À la recherche d’une famille d’accueil

À son arrivée au refuge, le félin se tenait dans une cage de transport, allongé sur un vêtement portant l’odeur de son humain préféré.

« Ce petit garçon sensible est très apeuré au refuge et a besoin d'une famille d'accueil au plus vite, soulignent ses bienfaiteurs, qui ont lancé un appel à l’aide sur Facebook, le pauvre Jack s'ennuie de son maître, et nous sommes sûrs que c'est réciproque. Si vous regardez attentivement, vous verrez que ce n'est pas une couverture dans sa cage, mais le sweat à capuche de son maître. »

© PAWS (Philadelphia Animal Welfare Society) / Facebook (capture d'écran)

Dans sa publication, l’organisation a indiqué chercher une famille d’accueil immédiate pour assurer le bien-être de la boule de poils grisonnante, et faciliter les retrouvailles avec son adoptant hospitalisé. Depuis sa mise en ligne le 29 janvier, elle a reçu plus de 4 400 mentions « j’aime ». Des centaines d’internautes, touchés par leur histoire, ont exprimé leur soutien dans les commentaires.

« Plutôt que de contraindre le propriétaire de Jack à choisir entre des soins vétérinaires et l'abandon de son animal, PAWS a accueilli Jack dans son programme de familles d'accueil d'urgence, conçu précisément pour ce genre de situation, précise Cory Topel, ce programme spécial offre un hébergement temporaire aux animaux dont les propriétaires traversent une période de transition ou de crise majeure, comme une urgence médicale, une situation de logement précaire ou des difficultés familiales. »

Jack est en sécurité

Rassurez-vous, Jack a trouvé un foyer d’accueil aimant, qui le chouchoute en attendant de retrouver son humain adoré. Comme le rapporte Newsweek, il garde précieusement son sweat à capuche, « car son odeur lui est familière et le rassure ».

N’est-il pas réconfortant de constater que la solidarité continue de résister dans une société souvent dominée par l’égoïsme et la brutalité ?