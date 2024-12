Un chat de 10 ans n’ayant connu qu’une seule famille se retrouve au refuge pour avoir eu du mal à utiliser sa litière et attend un nouveau foyer

Leo a vécu une décennie entière aux côtés de sa famille. Malheureusement, cette dernière a décidé de l’abandonner quand il a commencé à faire ses besoins en dehors de la litière. Le personnel du refuge a alors tenté de comprendre pourquoi le félin n’était plus propre et, en lui laissant sa chance, a rapidement réglé son problème. La boule de poils attend désormais un propriétaire qui saura l’aimer inconditionnellement.

Leo a vécu un véritable choc en passant de son quotidien confortable à celui d’animal de refuge. À 10 ans, le quadrupède au pelage gris n’imaginait certainement pas que ceux avec qui il avait toujours vécu finiraient par lui tourner le dos. Heureusement, les membres de l’organisme Humane Society l’ont accueilli dans leur refuge du comté d'Hamilton (États-Unis) et n'ont cessé de l'entourer d'amour.

Dans son ancienne maison, Leo, de son nom complet “Leonardo Dicatrio”, partageait son quotidien avec 3 enfants, dont 2 en bas âge, qui n’étaient pas toujours tendres avec lui. Un chien, ainsi qu’un autre chat, vivaient également sur place. Selon le personnel de la Humane Society, dont le témoignage a été rapporté par The Fresno Bee, cela aurait favorisé le développement d'une anxiété chez l’animal. D’autant plus que ce dernier était diabétique et avait été dégriffé, ce qui pouvait encore accentuer son stress.

Celui-ci se traduisait par une malpropreté qui a fini par agacer les maîtres du félin : « Mon propriétaire m’a confié au HSHC parce que j’évitais parfois la litière au cours de la dernière année », écrivait l’association sur Facebook en donnant la voix à Leo.

Il n’était pas bien dans ses pattes

Dès son arrivée au refuge, Leo a été examiné par un vétérinaire et a reçu les soins de santé dont il avait manqué : « Depuis que je suis au HSHC, j'ai été soigné pour une infection des voies respiratoires supérieures et mon diabète », lisait-on sur les réseaux sociaux. La chatterie n’était pas l’environnement le plus paisible pour l’animal, mais ses bienfaiteurs ont fait en sorte de le mettre à l’aise.

En quelques jours seulement, les problèmes de propreté du chat se sont totalement envolés. Il n’a jamais fait ses besoins en dehors de sa litière, comme le précisait un porte-parole de l’association. Mieux dans ses pattes, la boule de poils a même sympathisé avec certains de ses congénères.

Elle attend désormais qu’un humain aimant se manifeste pour lui laisser sa chance et l’adopter. Sa perle rare sera quelqu’un qui saura « comprendre ses besoins » et lui offrir « les soins et l’amour qu’il mérite ».