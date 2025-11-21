Un chat turbulent change totalement de comportement lorsqu'il devient papa (vidéo)

La parentalité implique un changement brutal de quotidien, puisqu’il faut prendre soin d’un petit être qui a besoin d’attention et de soins. Certaines personnes gagnent alors immédiatement en maturité grâce aux responsabilités, et il faut croire que les chats connaissent aussi cela. En effet, Oscar était autrefois un félin insouciant, mais sa personnalité a changé quand il a eu des chatons.

Oscar, un Maine Coon au pelage roux, partage sa vie avec sa maîtresse, d’autres chats et depuis peu, sa progéniture. Le félin est devenu le père d’adorables boules de poils. Si les mâles ne sont pas toujours pas impliqués dans l’éducation des chatons, Oscar, lui, a été changé par leur arrivée.

La propriétaire du félin, utilisatrice de la plateforme TikTok, a partagé une vidéo mettant en scène l’avant/après du quadrupède. Dans le clip, relayé par Parade Pets , les internautes constatent à quel point Oscar ne tenait pas en place autrefois. Il était toujours partant pour une bêtise, une partie de jeu ou d’escalade et autres activités en tout genre.

En somme, Oscar était une boule de poils difficile à canaliser et, lorsqu’il avait quelque chose en tête, il agissait même s’il enfreignait les règles. Sa propriétaire l’a d’ailleurs qualifié de « garçon turbulent » dans la légende de sa vidéo.

@cheese_stickksss / TikTok

Un changement drastique

Cette description correspond cependant à l’ancien Oscar, puisque le quadrupède a changé depuis quelques semaines. En effet, des chatons sont nés dans la maison et il n’est ni plus ni moins que le père de ceux-ci. Les chats mâles ne s’occupent généralement pas de leur progéniture. Ils ont même parfois tendance à en être écarté pour la sécurité des petits.

Toutefois, il peut arriver que le père soit très investi et aux petits soins pour sa descendance. Oscar, par exemple, adore ses chatons, comme l’a indiqué sa propriétaire. Et plus surprenant encore, le félin incontrôlable s’est apaisé depuis que les quadrupèdes ont vu le jour. Sa maîtresse a plaisanté sur le fait qu’il se soit assagi en devenant père.

Les internautes aussi ont constaté le changement du Maine Coon et se sont exprimés dans la section des commentaires : « Il ne savait pas qu'il voulait un travail jusqu'à ce qu'il obtienne le meilleur travail », écrivait une personne, « Oscar a trouvé sa raison d'être », assurait un autre utilisateur de la plateforme.