Découvrant une chatte errante qui met bas dans leur jardin, ils recueillent ses 4 chatons apeurés et une tendre confiance s’installe

Accueillir une portée de chatons nés dans son jardin peut transformer des vies. C’est ce qu’a vécu une famille ayant a ouvert sa porte et son cœur à 4 petits félins en quête de sécurité. Grâce à leur bienveillance, ils ont découvert le confort d’un vrai foyer et les premiers pas d’une existence loin de la rue.

Les campagnes de capture-stérilisation-retour-maintien permettent de contrôler les populations de chats errants et contribuent ainsi à soulager les refuges et associations, tout en évitant aux animaux eux-mêmes bien des souffrances.

Dans le cas de la famille d’un utilisateur du réseau social Reddit se faisant appeler “SpaZMonKeY777”, celle-ci ne s’est pas contentée de faire stériliser une chatte ayant mis bas chez elle ; elle a également offert l’hospitalité à ses chatons, qui peuvent ainsi aspirer à une vie heureuse, loin de l’errance, du danger et du besoin.

Dans sa publication partagée le 13 novembre 2025 et relayée par Newsweek , SpaZMonKeY777 a raconté ce sauvetage et posté une série de photos montrant les 4 petits rescapés - 3 félins au pelage roux et un à la robe tabby grise - profitant du confort, de la quiétude et de la sécurité de ce chaleureux foyer.



SpaZMonKeY777 / Reddit

On peut les voir couchés dans un panier moelleux, déguster un repas ou encore détendus dans leur arbre à chat. En les découvrant dans ces postures, on peut avoir du mal à croire qu’ils étaient voués à une existence de précarité dans les rues.



SpaZMonKeY777 / Reddit

Nana, Banana, Boots et Toots

“Dites bonjour à ces 4 adorables chatons harets qui se trouvaient dans notre jardin !” peut-on lire en légende de ce post.



SpaZMonKeY777 / Reddit

Appelés Nana, Banana, Boots et Toots, ces chatons sont donc nés dans le jardin du Redditeur. La famille avait réussi à capturer leur mère quelques semaines plus tard pour la soigner et la faire stériliser, avant de la relâcher dans le quartier. SpaZMonKeY777 et les siens sont devenus la famille d’accueil des jeunes félins, qui peuvent ainsi grandir dans des conditions optimales jusqu’à ce qu’ils soient prêts à rejoindre leurs foyers pour toujours.



SpaZMonKeY777 / Reddit

A lire aussi : Plutôt que de la rejeter comme le craignait le vétérinaire, ce chat affiche une attitude touchante à l'égard de sa soeur récemment opérée (vidéo)

Leur séjour auprès de leurs bienfaiteurs leur a déjà permis de surmonter leur peur des humains. Ils leur font désormais confiance en même temps qu’ils acquièrent les bases de la vie à la maison.

Leur maman, qui semble tenir à sa liberté, sait qu’ils sont entre de bonnes mains.