« Que quelqu’un l’adopte, s’il vous plaît », abandonnée à 18 ans après un déménagement, cette chatte avec un strabisme rêve d'une seconde chance (vidéo)

À 18 ans, Elderberry mérite d’avoir un panier retraite douillet et de finir ses jours dans un foyer aimant. Mais la chatte séniore, concernée par un strabisme, a été abandonnée. Prise en charge par le refuge de la National Animal Welfare Society, situé à Chicago aux États-Unis, la boule de poils grisonnante espère une seconde chance pour ses années dorées.

En France ou à l’étranger, c’est malheureusement toujours le même refrain : les refuges croulent sous les animaux abandonnés ou maltraités. Tous ces cœurs sur pattes rêvent d’obtenir une seconde chance dans la vie, et de s’épanouir aux côtés d’adoptants responsables jusqu’à la fin de leurs jours. Mais certains d’entre eux trouvent difficilement chaussure à leur patte, en raison de leur grand âge, d’un problème de santé, voire d’une particularité physique…

Elderberry, une chatte tigrée ayant fêté ses 18 printemps, fait partie de ces malheureux. La boule de poils, à l’hiver de sa vie, a été abandonnée au refuge de la National Animal Welfare Society de Chicago à la suite d’un déménagement, rapporte Pet Helpful.

© @frangrzesik / TikTok (capture d'écran)

Un soutien précieux

La douce chatte, concernée par un strabisme, était désorientée et déprimée à son arrivée. Heureusement, elle a pu compter sur le soutien de Fran, une bénévole au grand cœur déterminée à lui redonner le sourire.

Très active dans le milieu de la protection animale, la bonne samaritaine publie régulièrement des vidéos sur les réseaux sociaux pour booster la visibilité de ses petits protégés. Au début du mois de janvier, Fran a raconté l’histoire d’Elderberry à ses abonnés.

© @frangrzesik / TikTok (capture d'écran)

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a été vue 376 500 fois et récolté plus de 74 000 mentions « j’aime ». « Quel genre de personne malfaisante abandonne un chat de 18 ans ? Ma chatte a 18 ans et elle est tout pour moi », écrit une dénommée Chloé, bouleversée par son histoire. « Je pleure à chaudes larmes. Que quelqu’un l’adopte, s’il vous plaît », commente un autre utilisateur. « Laisser son bébé derrière soi pour déménager, c'est de la folie. Je traverserais un continent avec mes chats s'il le fallait », ajoute une internaute.

@frangrzesik Update! Elderberry has received multiple amazing adoption applications and will be in the road to being adopted soon. Once she goes home I will update everyone. Thank you for advocating for Elderberry???????????? Meeting Elderberry truly broke my heart. She was relinquished due to no fault of her own. Elderberry is not posted on our website yet since she still needs to be medically evaluated, but we would love to find her a home to go into as soon as possible once she is cleared. A shelter is no place for a senior cat. If you have any questions about Elderberry please message me directly and if you fall head over heels for her and want to adopt her please submit an adoption application at nawsus.org. I’m sending you guys all of my love, let’s get this girl into her forever home. ???????????? #adopt #adoptdontshop #catsoftiktok #cat #catadoption ? childhood - daniel.mp3 & Zamaro

Une bonne nouvelle

Dans une mise à jour récente, Fran révèle qu’Elderberry a reçu plusieurs demandes d’adoption, et qu’elle sera bientôt sur le point d’être adoptée. « Elle rejoindra sa famille pour toujours, une fois qu’elle aura reçu le feu vert médical », précise la bénévole dans les commentaires.

Il n’y a pas d’âge pour espérer une seconde chance, et commencer un nouveau chapitre de sa vie. Elderberry a traversé une épreuve très difficile, mais a obtenu la fin heureuse qu’elle méritait tant. Elle pourra profiter de ses dernières années dans un foyer chaleureux et aimant.

A lire aussi : Grâce à la bienveillance d'un inconnu, une chatte errante et gestante trouve l'endroit parfait pour mettre bas

© @frangrzesik / TikTok (capture d'écran)