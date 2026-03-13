« Mon mari et le chat qu'il ne voulait pas », quand un petit félin transforme un homme réticent en papa aimant (vidéo)

Au début, il ne voulait pas entendre parler d’un chat à la maison. Pourtant, l’arrivée d’un petit félin nommé Rukas a tout bouleversé. Aujourd’hui, l’homme qui était le plus opposé à l’adoption est même devenu l’un de ses plus grands admirateurs !

Beaucoup de propriétaires d’animaux reconnaîtront certainement cette situation : celui qui était le plus réticent à l’idée d’accueillir un animal à la maison devient parfois son plus grand fan. Une adorable vidéo publiée sur Instagram par @rukasthecat illustre parfaitement cette situation et montre comment un chat peut tisser un lien unique avec un humain, même le plus hésitant.

Une réticence vaincue

Mark ne voulait pas de chat… jusqu’à ce qu’un petit félin nommé Rukas entre dans sa vie et fasse fondre toutes ses hésitations. Une vidéo partagée par sa femme sur Instagram et relayée par CatTime témoigne avec tendresse de son changement radical de position. On y découvre en effet une complicité touchante entre Mark et son chat, entre moments de calme, de jeux et d’affection sincère.

© @rukasthecat / Instagram

La vidéo s’ouvre sur un moment ludique entre le jeune homme et la boule de poils duveteuse : sur demande, le minou bondit sur la poitrine de son maître, qui le rattrape et le soulève avec précaution. Tout en le rassurant, Mark lui murmure qu’il le rattrapera toujours et qu’il n’a pas à s’inquiéter. Le chat, visiblement sensible à cette douceur, lui lèche tendrement l’oreille.

Quelques instants plus tard, on voit également Mark couvrir Rukas de caresses et de bisous, prouvant que toutes ses réticences se sont bel et bien envolées.

Une vidéo pleine de tendresse

Cette vidéo, publiée à l’occasion de l’anniversaire du jeune homme sous le titre « Mon mari et le chat qu’il ne voulait pas », a ému de nombreux internautes.

© @rukasthecat / Instagram

Entre les vœux d’anniversaire, les commentaires ont salué la tendresse du lien entre l'humain et sa boule de poils : « Son papa l'aime énormément… » ou « Il lui fait entièrement confiance », peut-on ainsi lire sous la publication.

Une chose est sûre, cette douce vidéo est un véritable témoignage de l’amour inattendu que les animaux de compagnie peuvent inspirer, même à ceux qui n’y étaient pas préparés !