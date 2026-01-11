Inquiète pour le sort de ses chatons nouveau-nés, une chatte errante les installe dans un placard et fait tout son possible pour les protéger

En Angleterre, une chatte errante a mis bas dans un jardin avant de se faufiler dans une maison pour y cacher ses petits. Alertée, l’association The Stray Cat Club a volé au secours de cette famille féline et lui a promis un avenir meilleur.

Il y a quelque temps, une chatte s’est introduite dans un jardin pour donner naissance à une ribambelle de chatons. À la suite de la mise-bas, la maman s’est introduite dans une maison et a caché ses nouveau-nés dans un placard.

« Elle était désespérée et ne pouvait rien faire pour les protéger, confie l’association The Stray Cat Club au micro de Love Meow, malheureusement, la situation à l’intérieur était dangereuse et, à l’arrivée des secours, seuls 2 chatons avaient survécu. »

© The Stray Cat Club

La famille de félins a été placée en famille d’accueil

Lors du voyage vers sa famille d’accueil, après le sauvetage, la chatte serrait ses chatons survivants contre elle. « Elle avait besoin de gentillesse, de patience et d'un refuge », précisent ses bienfaiteurs.

Dans les semaines qui ont suivi, les jeunes félins nommés Viktor et Cedric ont bien grandi grâce aux bons soins de leur mère d’accueil. Ils sont devenus des petites boules de poils curieuses et joueuses.

Quant à leur maman, qui répond au nom de McGonagall, elle a veillé sur eux à chaque grande étape de leur vie. Aimante et protectrice, elle a fait tout son possible pour assurer leur sécurité.

© The Stray Cat Club

« Une mère dévouée et douce »

« McGonagall s'est parfaitement adaptée à sa nouvelle famille d'accueil et est une mère si dévouée et douce, indiquent les bénévoles, Viktor et Cedric grandissent vite, prennent du poids, deviennent de petits chatons confiants et atteignent toutes les étapes de leur développement comme nous l’espérions. »

Depuis sa mise-bas, la chatte a toujours fait passer ses chatons avant tout, négligeant souvent ses propres besoins. Aujourd’hui, elle peut commencer à souffler et à prendre du temps pour elle.

« Il est difficile de croire dans quelle situation ils ont été retrouvés, passant de l'état de froid, de peur et de danger à celui de chaleur, de sécurité et d'amour profond », déclare l’association qui leur a offert une seconde chance.

© The Stray Cat Club

« C’est enfin son tour »

Lorsqu’ils furent en âge, les chatons ont été proposés à l’adoption. Viktor et Cedric ont rapidement été adoptés par la famille de leurs rêves.

Pendant ce temps, McGonagall a retrouvé son âme de chaton. En plus de se remettre à jouer, elle cherchait constamment l’affection de ses humains. « Maintenant que ses chatons ont quitté le nid, c'est enfin son tour, concluent ses anges gardiens, son tour d'avoir un foyer où elle est chérie, et son tour d'apprendre que la vie n'est pas quelque chose qu'elle doit survivre, mais quelque chose qu'elle peut apprécier. »

© The Stray Cat Club