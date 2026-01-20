Un chat errant très méfiant et une personne au grand cœur qui lui a fabriqué un abri vivent une touchante amitié à distance

Entre méfiance instinctive et gestes de bonté répétés, une histoire touchante se construit à petits pas autour d’un chat des rues. Sur Reddit, un internaute a ému des milliers de personnes en montrant jusqu’où il est prêt à aller pour offrir un peu de confort à un félin qui n’ose pas encore croire aux humains.

Il a un nom, un abri et une personne qui prend soin de lui, mais il n’est pas encore prêt à lui accorder pleinement sa confiance pour vivre à ses côtés, dans sa maison. Dennis le chat et son bienfaiteur, un utilisateur de Reddit se faisant appeler Flamestitch, vivent une relation plutôt singulière.

Ce dernier a partagé une vidéo et son histoire sur le réseau social, ayant ainsi suscité de nombreuses réactions d’internautes touchés par sa générosité et admiratifs de sa patience. Le récit est rapporté par Newsweek.

Dans la vidéo en question, on peut voir le félin découvrir sa nouvelle maisonnette, fabriquée avec soin par Flamestitch pour lui permettre de passer l’hiver au chaud et en sécurité. L’animal errant n’a pas encore l’intention de rompre avec la vie dans la rue, mais il est bien content de manger à sa faim et de se protéger du froid grâce à cette personne au grand cœur.

"Voici Dennis, mon chat errant. Je ne l'ai jamais touché et il feule quand je le nourris", peut-on ainsi lire dans la publication Reddit.



Flamestitch / Reddit

Une nouvelle maisonnette plus confortable pour Dennis

“Dennis a commencé à venir me voir il y a environ un an, raconte Flamestitch à Newsweek . Je l'ai vu avec le chat du voisin et un jour, je les ai nourris tous les 2, mais il a attendu que je rentre pour manger. Après cela, il venait tous les jours et je le nourrissais. Si je m'approchais trop, il avait peur et feulait. L'année dernière, je lui ai bricolé un petit abri avec isolation. Je l'ai fabriqué avec des boîtes de rangement et j'ai mis de l'isolant entre les 2. Je l'ai rempli de paille. Il l'a utilisé tout l'hiver dernier.”

Cette année, il a voulu lui construire quelque chose de plus solide et de plus confortable. Ayant grandi dans une famille travaillant dans la tapisserie, cet enseignant possède des compétences en menuiseries qui lui ont été d’un grand secours dans la conception et la réalisation de la maisonnette.

Le nouvel abri ainsi préparé est bien plus spacieux et mieux équipé que le précédent. A l’intérieur, les parois sont en panneaux OSB, tandis que l’ensemble est recouvert de contreplaqué. Flamestitch a incorporé de l’isolant entre les couches et mis en place un chauffage pour poulailler, ainsi qu’un tapis chauffant.

Sans oublier la caméra infrarouge grâce à laquelle il peut veiller sur Dennis, et les guirlandes lumineuses ornant l’extérieur.

“Lui aménager un petit abri est le moins que je puisse faire”

Dennis semble s’y plaire, même s’il ne laisse pas encore amadouer. “Il est extrêmement craintif et ne me laisse pas m'approcher à moins d’un mètre de lui, dit Flamestitch. Il feule même quand je lui apporte sa nourriture. Il a peur et veut que je respecte ses limites, ce que je fais. J'adorerais en faire un chat d'intérieur, mais je sais que ce ne sera peut-être jamais possible.”

Le Redditeur ajoute que “même si [il ne peut] pas l'adopter, [il peut] lui faciliter un peu l’existence. La vie est dure pour presque tous les êtres vivants. Dennis est probablement un chat dont les ancêtres étaient les animaux de compagnie de maîtres qui les ont abandonnés. Ce n'est pas de sa faute. Alors lui aménager un petit abri est le moins que je puisse faire.”