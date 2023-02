Une famille remue ciel et terre pour retrouver son chat noir, échangé par erreur avec un autre dans une pension féline

Anne-Gaëlle Rabot et ses proches sont partis en vacances en 2020, et ont décidé de confier leur chat, Lestat, à une pension féline pendant toute la durée de leur absence. La famille originaire de Dinan, dans les Côtes-d’Armor, est ensuite allée récupérer son chat, mais rien ne va se passer comme prévu.

Le compagnon d’Anne-Gaëlle est allé chercher son chat, pendant qu’elle et sa fille attendaient dans la voiture. L’homme a trouvé Lestat bien plus léger qu’auparavant, et s’est même demandé s’il s’agissait de son animal… Mais la famille Rabot s’est dit qu’ « il n’y avait pas de raison que ce ne soit pas lui ».

Anne-Gaëlle Rabot

Puis, le félin s’est mis à miauler dès le démarrage du véhicule, et c’est à ce moment-là que tous ont compris que ce n’était pas Lestat. Anne-Gaëlle est donc retournée auprès du responsable de la pension pour lui faire part de ses doutes, et scanner la puce de l’animal.

« Bien sûr, ce n’était pas le nôtre »

L’identification a révélé qu’il s’agissait du chat noir d’une autre personne, qui était venue récupérer Lestat – par erreur – une semaine plus tôt. L’homme avait eu quelques doutes, lui aussi, en repartant avec le chat, qu’il trouvait plus lourd que d’habitude, mais il était tout de même rentré chez lui en sa compagnie…

En tout cas, c’est ce qu’il avait essayé de faire. En effet, l’histoire aurait pu s’arrêter là si Lestat ne s’était pas évadé de sa caisse de transport sur le parking devant la pension… À partir de cet instant, la famille Rabot a remué ciel et terre pour retrouver son chat.

Anne-Gaëlle Rabot

Anne-Gaëlle et ses proches ont fait des signalements dans les mairies et les refuges, auprès des agents de la police municipale et des employés des espaces verts, mais pas que. Ils ont aussi publié de nombreuses annonces sur les réseaux sociaux, dans l’espoir de le revoir le plus tôt possible.

« Lestat est un chat de campagne, habitué à sortir et à chasser dans les bois. Ce n’est pas un chat des villes, qui doit être en plus complètement apeuré dans une ville qu’il ne connaît pas du tout, confiait Anne-Gaëlle à Actu. J’ai vraiment eu de tout pendant tous ces mois. Un magnétiseur qui le voyait dans telle rue, des gens qui appelaient pour me dire qu’ils avaient vu un chat noir à tel ou tel endroit, etc. »

Plus de 2 ans de cavale

Ce n’est que le 26 janvier dernier, soit plus de 2 ans après l’incident, qu’Anne-Gaëlle a eu des nouvelles de son chat. Lestat avait été repéré dans une zone commerciale, à Quévert, et emmené dans une clinique vétérinaire par « une dame en vacances chez sa famille ».

Anne-Gaëlle Rabot

« Il traînait dans le quartier depuis quelque temps et avait l’air perdu, selon des témoins. En plein hiver, ils ne voulaient pas le laisser dans le froid... » a ajouté la mère de famille. Contactée par la clinique, Anne-Gaëlle a eu le bonheur d’aller le retrouver après sa journée de travail.

Elle a eu peur que son chat ne la reconnaisse pas au début, mais ses craintes se sont vite envolées. « Il s’est collé à moi tout de suite », raconte-t-elle. Lestat est même devenu beaucoup plus câlin qu’auparavant, et a repris du poids malgré 2 ans d’errance. Il a juste été traité pour quelques tiques.

A lire aussi : Une chatte timide est découverte abandonnée dans un sac, une association l'aide à remonter la pente

Anne-Gaëlle Rabot

Par chance, le chat noir se porte « très bien » aujourd’hui. On ne saura jamais vraiment ce qu’il a vécu pendant tous ces mois, mais l’essentiel, c’est qu’il ait retrouvé ceux qui lui sont chers. La morale de cette histoire pour Anne-Gaëlle ? « Il faut faire identifier ses chats, pucer ou tatouer ! »