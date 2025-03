Une chatte enceinte erre sur le parking d'une entreprise dont les employés se prennent d'affection pour elle et lui viennent en aide

En Californie, une chatte calico faisait partie d’une colonie de félins errants que les employés d’une entreprise locale œuvrant dans le secteur du bâtiment avaient pris l’habitude de nourrir. Récemment, la minette en question était tombée enceinte et passait de plus en plus de temps sur le parking de la société.

Ses bienfaiteurs se sont rendu compte de sa grossesse. Quand ils ont vu qu’elle commençait à saigner, ils ont compris que la mise-bas était imminente et ont décidé de lui offrir l’hospitalité. Ils ne voulaient surtout pas qu’elle accouche dehors, ni qu’elle élève ses petits ailleurs que dans un endroit sûr.

C'est ce que raconte l'une de ces personnes au grand cœur dans un post partagé le 6 mars 2025 sur Reddit, où elle se fait appeler « snoopymania ».



Elle et ses collègues lui ont aménagé à la va-vite un petit coin dans la salle de stockage de l’entreprise. Ils lui ont également fabriqué un panier à partir d’une caisse en plastique dans laquelle ils ont percé un trou et qu’ils ont agrémentée de couvertures douillettes.



Le lendemain matin, ils ont découvert qu’elle venait de donner naissance à 2 chatons. Malheureusement, l’un d’eux était déjà décédé. Les employés pensaient, à ce moment-là, que l’accouchement n’était pas terminé. « Elle a continué à se nettoyer et à lever la patte comme si elle était sur le point d'accoucher à nouveau, mais rien ne s'est passé pendant 3 heures, alors nous l'avons laissée toute la nuit », détaillait, en effet, snoopymania.

Une association prendra le relais

Le jour suivant, la chatte se portait plutôt bien. Elle s’alimentait et marchait normalement. Malgré tout, ils avaient toujours un doute et ont décidé de l’emmener chez le vétérinaire. Après avoir examiné la maman et son chaton, il leur a confirmé que tous 2 étaient en bonne santé et qu’il n’y avait pas d’autre bébé dans le ventre de la féline.

« Nous les gardons ici pendant les 5 prochaines semaines jusqu'à ce que le groupe de sauvetage puisse les stériliser et, espérons-le, les faire adopter », indiquait snoopymania.

Dans une mise à jour, snoopymania a partagé une photo montrant l’adorable chaton nouveau-né. L’auteur de la publication y a également expliqué qu’il avait essayé de déplacer la chatte et son petit dans la salle de bain, la considérant plus sûre, mais que la maman ramenait systématiquement le bébé dans la salle de stockage.

