Trouvée dans un sac poubelle avec sa fratrie, cette petite chatte vit désormais une vie d’aventures avec ses humains van lifeurs (vidéo)

Les amoureux des félins s’amusent souvent à dire qu’il y a un système de distribution des chats qui décide, ou non, d’envoyer un chat à ceux qui sont prêts à adopter. Pour Courtnie et Nate, ce système a fait son travail il y a un an, lorsque la jolie Friend est arrivée par pur hasard dans leur vie…

Courtnie et Nate sont 2 américains qui vivent dans leur précieux van et parcourent les Amériques tout au long de l’année. Ils sont accompagnés de leur chien Tonkins, un Dobermann, et de Friend, une petite chatte qui a croisé leur route par hasard, il y a près d’un an. Alors qu’ils étaient au Mexique, en train de se reposer sur une plage paradisiaque, un travailleur est venu les voir avec un sac poubelle à la main. Dans ce sac, il y avait des chatons qui venaient tout juste d’être trouvés… Touchés, les amoureux ont alors décidé d’adopter une petite femelle tabby qu’ils ont baptisée Friend. “Heureusement, ils ont été retrouvés juste à temps, car même s'ils étaient très petits et vraiment, vraiment effrayés, ils semblaient tous être en assez bonne santé”, a raconté Courtnie dans une vidéo postée récemment et relayée par Petsradar.

“Nous avons hésité à la garder…”

En effet, il y a peu, le couple est retourné sur la plage où Friend et sa fratrie ont été trouvés. L’occasion pour les bons samaritains de revenir sur cette belle histoire qui découle pourtant d’un abandon… “C'est tellement spécial de retrouver cette plage un an plus tard… Si vous étiez là à l'époque, vous savez à quel point nous avons hésité à la garder. Mais maintenant, je ne peux plus imaginer notre vie sans elle, et même si Tonkins fait toujours semblant de ne pas l'aimer… quand je le vois la protéger des autres chiens et la laisser entrer chez lui, ça me prouve le contraire”, explique-t-elle en légende de la publication. En effet, au moment où ils ont recueilli Friend, Courtnie et Nate avaient surtout peur que leur chien n’accepte pas cette nouvelle boule de poils. “Au début, il n'était pas content du tout et faisait tout son possible pour l'éviter…”, s’est-elle souvenue.

A lire aussi : Une passante change la vie de 3 chatons et de leur mère abandonnés devant une boulangerie

Depuis, Tonkins et Friend ont tissé des liens et s’entendent à merveille. “Nous t’aimons profondément Friend, et nous sommes si heureux de t’avoir dans notre famille !”, a conclu Courtnie juste avant de préciser que tous ses autres frères et sœurs ont eux aussi été adoptés par d’autres van lifeurs présents ce jour sur la même plage ! Une histoire émouvante, digne d’un véritable film…