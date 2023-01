Une famille paniquée après la disparition de leur chat lors d'un cambriolage

En s’introduisant dans une maison en Lombardie (nord de l’Italie), des cambrioleurs n’y ont pas occasionné que des dégâts matériels ; ils ont également traumatisé la famille et leur chat en provoquant la fugue de ce dernier. Pendant plus de 24 heures, les propriétaires de Merlino le cherchaient désespérément et demandaient l’aide de la communauté.