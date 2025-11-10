Après avoir accompagné son maître en voyage sans son ami resté à la maison, ce chat retrouve son compagnon qui l'attendait avec impatience depuis 19 jours (vidéo)

Louie et Todd sont 2 félins très fusionnels. Malheureusement, il arrive qu’ils soient séparés pour une courte durée quand l’un de leurs propriétaires s’absente et décide de prendre l’une des boules de poils avec lui. Si ces moments ne sont pas agréables, les retrouvailles, elles, sont absolument réconfortantes !

Louie et Todd sont 2 chats qui vivent sous le même toit, en compagnie de leurs propriétaires. Ils entretiennent une amitié très forte et sont totalement complices dans la vie de tous les jours. Alors, quand l’un n’est pas à côté de l’autre, il se sent incomplet. Cela a été le cas quand Todd a quitté la maison pendant 19 jours, laissant son ami dans un grand désarroi.

Les chats sont bien différents de nous et pourtant, parfois, on a l’impression qu’ils nous ressemblent énormément. Ils sont capables de ressentir des émotions très proches des nôtres, ou qui s’y apparentent, comme le manque.

@mac.larena_us / TikTok

Une absence pesante

Louie et Todd vivent aux États-Unis, mais l’un de leurs propriétaires a de la famille en Europe. Un jour, il a programmé un voyage pour visiter ses proches et a décidé d’emmener Todd avec lui afin qu’il fasse leur connaissance. La boule de poils a l’habitude des grands trajets en avion et en a d’ailleurs fait avec Louie. Cette fois, cependant, elle s’apprêtait à voyager sans son meilleur ami.

Ce dernier est resté à la maison à attendre que sa moitié revienne. C’était une période difficile pour lui : « Quand papa partait en Europe avec Todd pour rendre visite à sa famille, Louie restait assis à la porte et poussait des miaulements déchirants toute la journée », écrivait sa maîtresse sous une publication TikTok relayée par Parade Pets.

@mac.larena_us / TikTok

Heureusement, le départ de son ami n’était que ponctuel et il est vite rentré à la maison. Son retour tant attendu a mis Louie en joie. Le quadrupède l’a couvert d’affection en le retrouvant, ce qui a donné lieu à une scène absolument attendrissante.

Touchés par cette amitié, les internautes ont demandé à leurs propriétaires de ne plus les séparer. Ils sont heureux de savoir que les félins rattrapent le temps perdu loin de l’autre désormais.