« Tu es une si bonne maman chat », une chatte handicapée découvre la neige dans son salon grâce à l'idée ingénieuse de son adoptante (vidéo)

Ada est une chatte handicapée, qui préfère savourer les petits plaisirs simples de la vie en intérieur. Chaque jour, la boule de poils peut compter sur son adoptante dévouée, qui fait son maximum pour lui permettre de s’épanouir. Cet hiver, son humaine préférée a eu l’idée de lui faire découvrir la neige… dans la maison.

Comme l’explique Pet Helpful, la belle Ada est une chatte handicapée, qui n’aime pas sortir. L’animal, à la démarche bancale, est toujours chouchouté par son adoptante, qui non seulement a effectué des aménagements spéciaux au sein de son domicile pour assurer sa sécurité, mais lui propose aussi des activités variées et adaptées à sa condition.

© @lifewithada / TikTok (capture d'écran)

Récemment, son humaine préférée a décidé de lui faire découvrir la neige et de filmer sa réaction. Comme on peut le voir dans une vidéo publiée sur le célèbre réseau social TikTok, la jeune femme ramasse de la neige, qu’elle introduit ensuite dans son salon, sur des alaises.

Intriguée et curieuse, sa compagne à 4 pattes l’observe avant de s’approcher de cette masse blanche et froide…

Ada découvre la neige et aime ça !

Puis, Ada commence à goûter la neige. « Mes mains et mes pieds gelés en valaient vraiment la peine ! », indique son adoptante en légende de la vidéo. En effet, la chatte handicapée semble grandement apprécier cette nouveauté !

Depuis sa mise en ligne, le clip a été vu près de 6 millions de fois et a reçu 795 000 mentions « j’aime ». « Tu es une si bonne maman chat », écrit une internaute touchée par cette démarche. « Je suis tellement contente que tu lui aies apporté de la neige, elle a l'air si heureuse », commente un autre utilisateur du réseau social.

Dans d’autres vidéos diffusées sur le compte TikTok @lifewithada, on remarque que l’adoptante d’Ada ne manque pas d’inspiration pour stimuler sa petite protégée. Cette dernière a posé la patte dans un foyer extrêmement attentionné.

Les chats peuvent-ils manger de la neige ?

Pour la petite piqûre de rappel, l’ingestion de neige est à éviter. Avalée en grande quantité, elle peut provoquer des troubles digestifs chez votre fidèle compagnon à 4 pattes, comme de la diarrhée et des vomissements.

De plus, les animaux de compagnie sortant dans la rue en hiver doivent faire particulièrement attention au sel de déneigement, qui s’avère toxique.