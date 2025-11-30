Elle tente de communiquer avec un chat errant en miaulant et le voit traverser la rue pour entrer chez elle (vidéo)

Le système universel de distribution de chats a encore fait des siennes. L’une de ses plus récentes bénéficiaires est une mère de famille américaine. Un simple échange avec un adorable matou noir sur le pas de sa porte s’est transformée en une magnifique histoire d’amour et d’adoption.

Ashley Testa a récemment fait une rencontre aussi belle qu’inattendue devant chez elle. La mère de famille venait de repérer un chat noir qui la regardait depuis sa cachette de l’autre côté de la rue, sous une voiture. Elle l’avait tout de suite reconnu ; il errait depuis quelques semaines dans le quartier.



Ashley Testa

Elle a filmé la scène et posté la vidéo sur Instagram, profitant de la publication pour tenter de trouver quelques conseils auprès des internautes. “Comment lui donner une maison ?” leur a-t-elle demandé.

Ashley Testa cherchait un moyen d’avoir l’attention du chat et de l’attirer vers elle. Elle a alors décidé de communiquer avec lui dans son propre langage. “Je lui ai adressé un petit miaulement, et il m'a répondu en miaulant à son tour”, raconte-t-elle à The Dodo . L’animal est sorti de sous la voiture et s’est approché de sa maison. Le dialogue s’est poursuivi pendant qu’il avançait. Ashley Testa était agréablement surprise par l’attitude du félin. “La plupart des animaux errants s'enfuient, dit-elle. Lui, en revanche, a simplement traversé la rue, mon allée, mon trottoir, puis il a monté les marches. Il est venu droit vers moi.”



Ashley Testa

“Il a choisi notre famille à 100%”

Le chat s’est même hasardé à rentrer chez elle, la porte étant restée ouverte. La maîtresse des lieux a appelé son fils, Rome, qui était à l’étage, et celui-ci est venu à la rencontre du matou.



Ashley Testa

L’enfant était aux anges. “Il a sauté sur ses genoux et s'est mis à le pétrir, en quelques secondes à peine, relate la maman. Je n'en revenais pas. Je n'avais jamais vu un chat aussi affectueux et câlin d'emblée.”

Ashley Testa

Le lendemain matin, Ashley Testa a emmené le quadrupède chez le vétérinaire, qui a confirmé qu’il n’était ni pucé, ni déclaré perdu. Elle a donc pu l’adopter et lui a vite trouvé un nom : Nox.

“Il est tellement câlin. Il réclame plein d'amour. Il veut des bisous sur le nez. Il veut juste être là, tout le temps. Il a choisi notre famille à 100%”, conclut son adoptante.