Une famille de chat découverte à l’intérieur d’un sac dans les toilettes d’une gare

Dans une gare londonienne, un témoin a fait une triste découverte en se rendant aux toilettes. Une chatte et ses petits avaient été laissés sur place, livrés à eux-mêmes. La police locale a été appelée et les félins ont été transférés vers un refuge, où ils se remettent de leurs émotions.

Des policiers anglais ont été appelés dans la gare de St Pancras, à Londres (Royaume-Uni), pour porter secours à une mère chatte et ses 2 chatons abandonnés dans les toilettes, le 6 septembre dernier. Les pauvres ont été enfermés dans un sac et manquaient de s'étouffer. Ils ont pu être sauvés in extremis avant d’être transférés au refuge The Ginger Cat House Rescue, basé dans le comté de Surrey.

Pour June Fraser, fondatrice de l'association, les chats sont de véritables survivants. Leur propriétaire a choisi un sac inadapté au transport des animaux, mais surtout, à l’intérieur duquel l’air ne circulait pas. La mère chatte était en train de suffoquer lorsqu’elle a été extirpée du contenant. Cette épreuve a été un traumatisme pour elle : « Quand ils ont ouvert le porte-bébé, maman était à bout de souffle, car il n'avait pas les ouvertures d'aération adéquates. Elle aurait suffoqué si on ne les avait pas retrouvés », témoignait la sauveteuse face aux journalistes de My London News .

The Ginger Cat House Rescue / Facebook

Une famille à placer

Les chatons, dont l’âge a été estimé à 8 semaines, étaient également en détresse, mais ont survécu. La police a pris contact avec un refuge local pour qu’ils reçoivent des soins de santé adaptés et soient logés, mais l’organisme a refusé par manque de place. June Fraser a été appelée par la suite, et même si ses locaux sont aussi pleins, elle ne pouvait refuser la famille chat.

Un policier a alors roulé sur près de 96 kilomètres pour transférer les rescapés dans leur refuge. Sur place, ces derniers ont reçu un bilan de santé. Les 3 avaient été négligés et étaient couverts de puces, avaient des parasites internes et n’avaient jamais été vaccinés. Ils vont recevoir les soins nécessaires dans les prochains jours, assurait June Fraser.

Pour cette dernière, cet abandon s’inscrit dans un contexte particulier. De nombreux animaux sont laissés dans des conditions difficiles. Les propriétaires mettent leur vie en péril inutilement, alors la bienfaitrice a appelé à la responsabilité de tous.