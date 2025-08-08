Un témoin voit un individu jeter un sac suspect dans un parc et est horrifié en découvrant ce qu’il contient

Tandis qu’il se baladait dans un parc, un Anglais a vu, de loin, un drôle de manège. Il a observé un homme déposer un sac, puis poursuivre son chemin. Pour le témoin, cette scène n’avait rien d’habituel, alors il a décidé de s’approcher du contenant pour en avoir le cœur net. Là, il s’est retrouvé face à 4 chatons dont un blessé.

Tracy Howe, Directrice Générale de l’association The Cat Welfare Group, s’inquiète. Depuis quelques mois maintenant, de nombreux cas d’abandons irresponsables ont été comptabilisés dans la ville Southampton (Royaume-Uni). Parmi eux, 4 chatons ont été abandonnés dans un parc, livrés à eux-mêmes. Une situation devenue presque incontrôlable pour les sauveteurs.

Les 4 félins ont été abandonnés sans scrupule par un individu qui n’a pas daigné se retourner en les laissant livrés à leur sort. Il a simplement déposé un sac dans lequel il se trouvait, puis a poursuivi son chemin. Heureusement pour les chatons, un témoin a vu la scène et s’est empressé de vérifier le contenu du sac. Il a alors découvert les petites boules de poils et l’association The Cat Welfare Group a été appelée en renfort.

Une organisation express

Le refuge était déjà bondé, mais s’est organisé pour accueillir les jeunes félins. Il a notamment pu compter sur l’aide d’une famille d’accueil où les boules de poils ont pu être hébergées. L’un des félins souffrait d’un ulcère à l’œil et a reçu un traitement pour celui-ci.

Initialement retrouvés apeurés et frigorifiés, les petits ne manquent de rien désormais et ont doucement repris des forces : « Ils sont en sécurité, au chaud et montrent déjà leurs côtés ludiques et énergiques », partageait un porte-parole de l’association.

Selon la procédure, Appleton, Morgan, Malibu et Bacardi, comme ils ont été baptisés, seront bientôt vaccinés et stérilisés avant d’être placés à l’adoption. Leurs bienfaiteurs espèrent qu’ils pourront tourner la page sur cette sombre période au sein d’une maison aimante : « Nous ferons en sorte que ces petits reçoivent l'amour et les soins dont ils ont besoin et méritent ».

En parallèle, le refuge a souhaité profiter de cette histoire pour mentionner le fait que les abandons s’enchaînent depuis des mois au sein de la ville. Un problème qui ne cesse de croître et met les organismes de sauvetage en péril. The Cat Welfare Group a rappelé que les associations étaient toujours présentes pour aider les propriétaires dans le besoin : « Si vous avez du mal à prendre soin de votre animal de compagnie, ne le laissez pas souffrir. Parlez à un vétérinaire ou contactez un centre de secours. Une aide est disponible ».