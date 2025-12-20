Grâce à la bienveillance d'un inconnu, une chatte errante et gestante trouve l'endroit parfait pour mettre bas

Freydis a passé la majeure partie de sa vie dehors. Lorsqu’un bon samaritain a remarqué son joli ventre rond, signe d’une mise-bas imminente, il a immédiatement contacté l’association Best Friends Felines. Cette dernière lui a offert un abri à temps pour mettre au monde ses adorables trésors.

Il y a quelques mois, l’équipe de Best Friends Felines a été contactée par un bon samaritain, qui s’inquiétait du sort d’une chatte gestante. La va-nu-pattes, qui arborait un joli ventre rond, errait constamment dans les rues et personne ne l’avait réclamée.

À la suite de son sauvetage, la chatte – non identifiée par puce électronique ou tatouage – a bénéficié d’un examen complet chez le vétérinaire, qui a confirmé sa mise-bas imminente. Pour lui permettre de donner la vie en toute sécurité, les bénévoles l’ont placée en famille d’accueil, rapporte Love Meow.

© Best Friends Felines

Une chatte résiliente

« Elle s'est rapidement adaptée à sa famille d'accueil, confie Best Friends Felines, elle a montré à quel point elle était douce et confiante. Elle a de magnifiques yeux bleu glacier. » Installée dans son nouveau petit nid douillet, Freydis pouvait enfin manger à sa faim et se reposer au calme, loin des dangers de la rue.

Quelques jours après son arrivée, la maman a donné naissance à 5 boules de poils en pleine santé. Ce n’était peut-être pas sa première portée étant donné son passé de chatte errante, mais celle-ci était sa dernière : l’association a prévu de la stériliser. Lorsqu’ils seront suffisamment âgés, ses petits le seront également.

© Best Friends Felines

Prochaine étape ? L’adoption !

Dévouée et attentive, Freydis a veillé à ce que ses chatons soient bien nourris, propres et aimés. Elle les a accompagnés à chaque étape : apprendre à manger dans une gamelle et à utiliser la litière, mais aussi à explorer leur environnement avec assurance.

Grâce à ce sauvetage, ils ont pu se développer dans des conditions optimales. « Les voir grandir et interagir chaque jour davantage est un pur bonheur », souligne leur famille d’accueil.

© Best Friends Felines

Aujourd’hui, les 5 jeunes félins ont gagné en autonomie et leur mère prend enfin du temps pour elle. « Elle est incroyablement bavarde et adore les gens, indiquent ses bienfaiteurs, elle accepte volontiers de converser et ne refuse jamais les câlins. »

Bientôt, tous les membres de cette jolie famille féline se lanceront dans une nouvelle aventure : la recherche d’un foyer aimant et définitif.

A lire aussi : Le rituel quotidien poignant d'un chat endeuillé qui étreint tous les soirs le collier de son ami chien disparu (vidéo)

© Best Friends Felines