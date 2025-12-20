Grâce à la bienveillance d'un inconnu, une chatte errante et gestante trouve l'endroit parfait pour mettre bas
Freydis a passé la majeure partie de sa vie dehors. Lorsqu’un bon samaritain a remarqué son joli ventre rond, signe d’une mise-bas imminente, il a immédiatement contacté l’association Best Friends Felines. Cette dernière lui a offert un abri à temps pour mettre au monde ses adorables trésors.
Il y a quelques mois, l’équipe de Best Friends Felines a été contactée par un bon samaritain, qui s’inquiétait du sort d’une chatte gestante. La va-nu-pattes, qui arborait un joli ventre rond, errait constamment dans les rues et personne ne l’avait réclamée.
À la suite de son sauvetage, la chatte – non identifiée par puce électronique ou tatouage – a bénéficié d’un examen complet chez le vétérinaire, qui a confirmé sa mise-bas imminente. Pour lui permettre de donner la vie en toute sécurité, les bénévoles l’ont placée en famille d’accueil, rapporte Love Meow.
© Best Friends Felines
Une chatte résiliente
« Elle s'est rapidement adaptée à sa famille d'accueil, confie Best Friends Felines, elle a montré à quel point elle était douce et confiante. Elle a de magnifiques yeux bleu glacier. » Installée dans son nouveau petit nid douillet, Freydis pouvait enfin manger à sa faim et se reposer au calme, loin des dangers de la rue.
Quelques jours après son arrivée, la maman a donné naissance à 5 boules de poils en pleine santé. Ce n’était peut-être pas sa première portée étant donné son passé de chatte errante, mais celle-ci était sa dernière : l’association a prévu de la stériliser. Lorsqu’ils seront suffisamment âgés, ses petits le seront également.
© Best Friends Felines
Prochaine étape ? L’adoption !
Dévouée et attentive, Freydis a veillé à ce que ses chatons soient bien nourris, propres et aimés. Elle les a accompagnés à chaque étape : apprendre à manger dans une gamelle et à utiliser la litière, mais aussi à explorer leur environnement avec assurance.
Grâce à ce sauvetage, ils ont pu se développer dans des conditions optimales. « Les voir grandir et interagir chaque jour davantage est un pur bonheur », souligne leur famille d’accueil.
© Best Friends Felines
Aujourd’hui, les 5 jeunes félins ont gagné en autonomie et leur mère prend enfin du temps pour elle. « Elle est incroyablement bavarde et adore les gens, indiquent ses bienfaiteurs, elle accepte volontiers de converser et ne refuse jamais les câlins. »
Bientôt, tous les membres de cette jolie famille féline se lanceront dans une nouvelle aventure : la recherche d’un foyer aimant et définitif.
© Best Friends Felines
Invité a écrit : Auj.
Magnifique histoire ça me paraît curieux qu'une chatte comme ça affectueuse magnifique puisse avoir été toute sa vie à la rue ça me semble improbable j'espère que le trouvera une famille elle le mérite et les petits bout je me fais pas de souci pour eux ils seront aussi beau que leur maman merci pour ce joli commentaire avant Noël.
