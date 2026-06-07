Une étude démontre que les chats différencient la "voix bébé" de la voix normale

Vous avez l'habitude de prendre une voix toute douce pour parler à votre chat ? Contrairement à ce que son air détaché pourrait laisser croire, il y prête peut-être plus attention que vous ne l'imaginez… Une étude française révèle en effet que nos petits félins savent reconnaître quand nous nous adressons à eux, en particulier quand nous leur parlons comme à un bébé.

Qui n'a jamais pris une voix plus douce et plus aiguë pour s'adresser à son chat ? Entre les mots simplifiés et les intonations attendrissantes, beaucoup de propriétaires adoptent spontanément ce langage particulier, très proche de celui utilisé avec les jeunes enfants.

Si vous pensez que votre félin y est parfaitement indifférent, détrompez-vous ! Une étude menée par Charlotte de Mouzon et ses collègues du Laboratoire Ethologie Cognition Développement (LECD) de l'Université Paris Nanterre suggère en effet que les chats sont capables de reconnaître la voix de leur humain et de percevoir lorsque celui-ci s'adresse spécifiquement à eux. Une découverte qui confirme que nos compagnons à moustaches sont bien plus attentifs à nos paroles qu'ils ne le laissent parfois paraître !

Une expérience pour comprendre comment les chats perçoivent nos voix

Pour savoir si les chats prêtent réellement attention à notre façon de leur parler, les chercheurs ont imaginé une expérience simple. Seize chats de compagnie ont été exposés à différents enregistrements vocaux dans le cadre d'un protocole permettant d'observer leurs réactions spontanées.

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Dans un premier scénario, ils entendaient successivement la voix d'un inconnu, celle de leur propriétaire, puis à nouveau celle d'un inconnu les appelant par leur nom. Dans un deuxième, leur maître passait d'une conversation adressée à un humain à un discours clairement destiné au chat. Enfin, le même exercice était réalisé avec des personnes inconnues.

Tout au long de l'expérience, les scientifiques ont observé de nombreux indices comportementaux, comme les mouvements d'oreilles, la dilatation des pupilles ou encore les changements d'attitude, afin de déterminer si les félins faisaient réellement la différence entre ces différentes voix et façons de leur parler.

Les chats distinguent le « parler chat »

Les résultats de l'étude publiés dans la revue Animal Cognition* ont réservé une belle surprise aux amoureux des chats. Parmi les 16 félins testés, 10 ont réagi de manière visible lorsqu'ils entendaient la voix de leur propriétaire, en orientant notamment leurs oreilles vers la source du son ou en montrant des signes d'attention accrus.

Plus intéressant encore, ces mêmes chats semblaient capables de distinguer le fameux « parler chat » (cette voix douce et chantante que nous adoptons souvent avec eux) du langage habituellement utilisé entre adultes. En revanche, lorsque ces phrases étaient prononcées par des inconnus, les félins ne faisaient généralement pas cette différence.

Pour les chercheurs, ces observations suggèrent que les chats reconnaissent non seulement la voix de leur humain, mais qu'ils ont également appris à associer certaines intonations à des échanges qui leur sont spécifiquement destinés. Cette distinction de la parole orientée vers l'animal s’inscrit dans des mécanismes de traitement auditif spécifiques et suggère des capacités de cognition féline plus fines qu’on ne le pensait auparavant.

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Au final, cette découverte renforce l’idée que la relation entre un chat et son propriétaire ne se limite pas à la nourriture ou aux soins du quotidien. Avec le temps, une véritable forme de communication et d’attachement semble s’installer entre eux.