En sauvant un chat des rues couvert de croûtes, une femme trouve la force de se reconstruire après une dépression

En sauvant un chat des rues gravement malade, Renata ne s’attendait pas à transformer sa propre vie en même temps que la sienne. Après des soins intensifs et beaucoup de patience, l’animal a totalement retrouvé la santé, tandis que sa bienfaitrice s'extirpait peu à peu de la dépression. Une histoire émouvante où le sauvetage est devenu réciproque.

Quelquefois, lorsque l'on porte secours à un animal en détresse, on se sauve aussi soi-même. Renata, une Brésilienne au grand cœur ayant offert un nouveau départ à un chat mal en point, peut en témoigner. Son histoire est relayée par The Dodo .



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« Je voulais juste qu'il vive dans la dignité »

En marchant près de chez elle, elle avait repéré un félin extrêmement maigre, malade et dont le pelage était en très mauvais état. Il était recouvert de croûtes dures sur la quasi totalité du corps, en particulier le visage et les oreilles. Renata avait appris que des riverains lui donnaient à manger de temps en temps, mais cette créature avait besoin de bien plus que cela ; il lui fallait recevoir des soins. « Je voulais juste qu'il vive dans la dignité », dit-elle à The Dodo.



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La jeune femme l'a appelé Renatinho (le petit Renato). Elle a pris l'habitude de le nourrir et a ainsi progressivement gagné sa confiance au fil des jours. Elle a ainsi pu l'emmener chez le vétérinaire.



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Examen et analyses ont révélé qu'il souffrait de plusieurs maladies. « Son petit corps se battait contre tout et en même temps », raconte Renata. Elle était déterminée à le sauver et n'a jamais perdu espoir.

« Le rencontrer m’a donné l’impression d’un moment de foi et d’espoir »

Grâce aux traitements, Renatinho a vécu une véritable métamorphose. Il a retrouvé son beau pelage originel, repris du poids et est désormais en pleine forme.

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Sa bienfaitrice a, elle aussi, profité de cette merveilleuse amitié. « Je me remettais de presque 2 années de dépression. Le rencontrer m’a donné l’impression d’un moment de foi et d’espoir », explique-t-elle à ce propos.

Renata a décidé de l'adopter. « Aujourd’hui, Renatinho est en bonne santé, joueur, et ne me quitte jamais. Et d’une certaine manière, en le sauvant, c’est lui aussi qui m’a sauvée », conclut-elle.