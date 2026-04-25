  1. Woopets
  2. Chat
  3. Actualités
  4. Emotion
  5. En sauvant un chat des rues couvert de croûtes, une femme trouve la force de se reconstruire après une dépression

En sauvant un chat des rues couvert de croûtes, une femme trouve la force de se reconstruire après une dépression


dans la catégorie Emotion

En sauvant un chat des rues gravement malade, Renata ne s’attendait pas à transformer sa propre vie en même temps que la sienne. Après des soins intensifs et beaucoup de patience, l’animal a totalement retrouvé la santé, tandis que sa bienfaitrice s'extirpait peu à peu de la dépression. Une histoire émouvante où le sauvetage est devenu réciproque.

Illustration : "En sauvant un chat des rues couvert de croûtes, une femme trouve la force de se reconstruire après une dépression"
© The Dodo

Quelquefois, lorsque l'on porte secours à un animal en détresse, on se sauve aussi soi-même. Renata, une Brésilienne au grand cœur ayant offert un nouveau départ à un chat mal en point, peut en témoigner. Son histoire est relayée par The Dodo.

Illustration de l'article : En sauvant un chat des rues couvert de croûtes, une femme trouve la force de se reconstruire après une dépression
The Dodo

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal

23 questions

Participer

« Je voulais juste qu'il vive dans la dignité »

En marchant près de chez elle, elle avait repéré un félin extrêmement maigre, malade et dont le pelage était en très mauvais état. Il était recouvert de croûtes dures sur la quasi totalité du corps, en particulier le visage et les oreilles. Renata avait appris que des riverains lui donnaient à manger de temps en temps, mais cette créature avait besoin de bien plus que cela ; il lui fallait recevoir des soins. « Je voulais juste qu'il vive dans la dignité », dit-elle à The Dodo.

Illustration de l'article : En sauvant un chat des rues couvert de croûtes, une femme trouve la force de se reconstruire après une dépression
The Dodo

La jeune femme l'a appelé Renatinho (le petit Renato). Elle a pris l'habitude de le nourrir et a ainsi progressivement gagné sa confiance au fil des jours. Elle a ainsi pu l'emmener chez le vétérinaire.

Illustration de l'article : En sauvant un chat des rues couvert de croûtes, une femme trouve la force de se reconstruire après une dépression
The Dodo

Examen et analyses ont révélé qu'il souffrait de plusieurs maladies. « Son petit corps se battait contre tout et en même temps », raconte Renata. Elle était déterminée à le sauver et n'a jamais perdu espoir.

« Le rencontrer m’a donné l’impression d’un moment de foi et d’espoir »

Grâce aux traitements, Renatinho a vécu une véritable métamorphose. Il a retrouvé son beau pelage originel, repris du poids et est désormais en pleine forme.

A lire aussi : Perdu depuis 2 ans, ce chat retrouve sa famille grâce à un message Facebook

Illustration de l'article : En sauvant un chat des rues couvert de croûtes, une femme trouve la force de se reconstruire après une dépression
The Dodo

Sa bienfaitrice a, elle aussi, profité de cette merveilleuse amitié. « Je me remettais de presque 2 années de dépression. Le rencontrer m’a donné l’impression d’un moment de foi et d’espoir », explique-t-elle à ce propos.

Renata a décidé de l'adopter. « Aujourd’hui, Renatinho est en bonne santé, joueur, et ne me quitte jamais. Et d’une certaine manière, en le sauvant, c’est lui aussi qui m’a sauvée », conclut-elle.

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : Ce chat de refuge gratte la vitre de son box pour qu'on le remarque et finit par être adopté au bout de 2 mois (vidéo) Emotion

Ce chat de refuge gratte la vitre de son box pour qu'on le remarque et finit par être adopté au bout de 2 mois (vidéo)

Dans une vidéo aussi touchante qu’insolite, un chat roux a été filmé en train de se dresser contre la vitre de son...

23/04/26 | Par K. Ayari