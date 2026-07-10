Concernée par une maladie rare, le nanisme hypophysaire, cette chatte ressemblera à un chaton toute sa vie (vidéo)

Aux États-Unis, l’équipe du Prince William Animal Shelter – un refuge pour animaux basé en Virginie du Nord – a pris sous son aile une jeune chatte bien différente des autres. La petite boule de poils, nommée Silver Stub, est concernée par une maladie rare connue sous le nom de nanisme hypophysaire. Résultat ? Elle arbore une taille anormalement petite pour son âge ! Malgré sa différence, Silver Stub vit comme n’importe quel autre félin et compte bien croquer la vie à pleines dents.

C’est une chatte anormalement petite qui a récemment poussé les portes du Prince William Animal Shelter. La boule de poils, baptisée Silver Stub, affiche une silhouette minuscule qui semble figée dans le temps.

Comme le rapporte Love Meow, qui lui a consacré un article, ses bienfaiteurs ont d’abord soupçonné un problème de thyroïde. Mais les examens vétérinaires ont révélé un tout autre problème, beaucoup plus rare…

© Ellen Carozza

Un nanisme hypophysaire

La chatte, placée en famille d’accueil chez une auxiliaire vétérinaire, souffre en fait de nanisme hypophysaire. Cela signifie que son organisme ne produit pas suffisamment d’hormone de croissance, raison pour laquelle sa taille correspond à celle d’un chaton. Seuls quelques rares cas ont été documentés dans toute la littérature vétérinaire !

Mais comme le soulignent nos confrères, cette affection peut être traitée avec une thérapie hormonale. Grâce à ces soins spécialisés, Silver Stub a une chance de fortifier son corps et de mener une vie plus épanouie.

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Un cas qui sera bien documenté

En attendant, la petite boule de poils savoure la seconde chance qui lui a été offerte au sein de son foyer d’accueil. Vive et curieuse, elle aime explorer chaque recoin et s’amuser. Silver Stub dégage une grande assurance qui n’a rien à voir avec sa taille et les autres matous de la famille ne l’intimident absolument pas ! Au contraire, elle s’entend avec tout le monde.

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Ellen Carozza, sa bienfaitrice, souhaite raconter son histoire au plus grand nombre, mais aussi de rédiger et publier un rapport médical pour que les vétérinaires puissent tirer des enseignements précieux de son expérience. Cela permettra d’aider d’autres petits félins dans le cas de Silver Stub.

Cette dernière arborera probablement une taille modeste pour toujours. Elle ignore certainement qu’elle est rare, mais sait qu’il lui reste encore énormément à découvrir dans ce bas monde !

© Ellen Carozza

Le conseil de Woopets : comment prendre soin d’un chat atteint de nanisme ?

Un chat atteint de nanisme a besoin de quelques attentions particulières, mais cela ne l'empêche pas de vivre une vie épanouie. L'essentiel est de tenir compte de ses capacités physiques et de prévenir les problèmes de santé auxquels il peut être davantage exposé, notamment les affections articulaires et les douleurs liées à sa morphologie.

Le premier réflexe consiste à prévoir un suivi vétérinaire régulier. Celui-ci permet de surveiller la croissance, la mobilité et l'état des articulations, mais aussi de détecter d'éventuelles complications de manière précoce. Si le félin montre des difficultés à se déplacer, une baisse d'activité ou des signes de douleur, une consultation s'impose sans tarder.

À la maison, quelques aménagements simples peuvent grandement améliorer son confort. Des marches ou une rampe pour accéder au canapé ou au lit, un arbre à chat peu élevé et une litière aux rebords bas lui permettront de se déplacer plus facilement, sans multiplier les sauts susceptibles de solliciter excessivement son squelette.

L'alimentation mérite également une attention particulière. Maintenir un poids de forme est indispensable, car le surpoids augmente la pression sur les articulations. Des jeux quotidiens, adaptés à ses capacités, contribuent aussi à entretenir sa musculature et à préserver sa mobilité, sans le pousser au-delà de ses limites.