Une femme prouve qu’elle communique vraiment avec son chat à l’aide de boutons interactifs (vidéo)

Flounder, une femelle Bengal téméraire et bavarde, est suivie par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Si elle est si célèbre, c’est parce qu’elle a une particularité : elle parle le langage humain. Du moins, sa maîtresse parvient à la comprendre lorsqu’elle utilise un tapis interactif équipé de plusieurs boutons pour communiquer.

Ces équipements sont souvent utilisés pour les chiens, mais la propriétaire de Flounder a souhaité laisser une chance à sa féline de s’exprimer et n’a pas regretté jusqu’à présent. Avec beaucoup de patience, elle lui a appris de nombreuses commandes. La boule de poils saurait exprimer sa joie, son mécontentement, ou encore son envie de manger.

Un constat surprenant

Un bouton a aussi été programmé pour traduire la douleur. Ainsi, si Flounder ne se sent pas bien, elle peut appuyer dessus pour le signifier à sa maîtresse. Laquelle a aussi commencé à enseigner l’anatomie à sa féline pour qu’elle lui fournisse des informations plus précises. Les internautes sont souvent réticents quant à l’utilisation d’un tel dispositif, pensant que les réponses des animaux sont données au hasard, et la propriétaire de Flounder l’était elle-même au départ.

C’est ce qu’elle a expliqué dans une vidéo postée sur Instagram et relayée par Cole & Marmalade. Néanmoins, une interaction récente avec la chatte l’a définitivement convaincue. Dans le clip vidéo, la féline indique que quelque chose la préoccupe. Son humaine la pousse à s’exprimer davantage et le quadrupède appuie sur le bouton “douleur”, puis “ventre”. Quelques minutes plus tard, il s’est mis à vomir et s’est allongé pour se reposer.

Pour sa propriétaire, le fait qu’il ait appuyé précisément sur ces boutons, puis qu’il ait été malade ensuite ne laisse aucune place au hasard : « Je ne savais même pas comment réagir parce que j'étais en état de choc total [...] Comme toujours, je suis époustouflé par ce petit chat et son cerveau incroyable ». Il ne faut définitivement pas sous-estimer l’intelligence des animaux !