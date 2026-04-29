Cartographie mentale : votre chat suit exactement vos déplacements à la voix dans la maison

Votre chat semble parfois deviner vos mouvements dans la maison ? Une étude japonaise explique cette surprenante capacité : votre minou est capable de se construire une carte mentale de son environnement. Grâce à cela, il sait où vous êtes et anticipe vos déplacements. On vous en dit plus dans cet article.

Nos chats nous surveillent bien plus qu’on ne le croit ! Il suffit d’aller vers la réserve de croquettes pour voir celui qui semblait dormir arriver aussitôt à nos pieds en miaulant, comme par magie. Même lorsqu’ils ne nous voient pas, nos petits moustachus semblent capables de savoir où nous sommes. C’est comme s’ils avaient en tête une carte de la maison, avec la position exacte des pièces et des personnes qui s’y déplacent. C’est précisément ce qu’a démontré une l’étude menée par Saho Tagaki, un jeune doctorant de l’Université de Kyoto au Japon.

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L’étonnante carte mentale des chats

Publiée dans la revue PLOS One*, cette étude cherchait à comprendre comment les chats arrivent à repérer où se trouve leur propriétaire. Pour cela, l’équipe de Saho Takagi a mis en place une expérience simple : faire écouter différents sons à des chats grâce à 2 haut-parleurs placés loin l’un de l’autre, puis observer leurs réactions. Les chercheurs ont diffusé la voix de leur maître, celle d’inconnus, des bruits du quotidien ou encore des miaulements d’autres chats. Ils ont aussi imaginé un test original, baptisé avec humour « téléportation » : la voix de leur propriétaire était diffusée successivement à 2 endroits différents, comme s’il se déplaçait instantanément d’un point à un autre.

Les chats semblaient clairement surpris lorsqu’ils entendaient la voix de leur humain venir d’une pièce différente de celle où ils l’avaient vu se rendre juste avant. Ce comportement n’apparaissait que pour la voix de leur maître, pas pour les autres sons testés. Cela laisse donc penser qu’ils sont capables de se représenter mentalement où se trouve leur propriétaire et de suivre ses déplacements dans la maison grâce aux sons. Pour y parvenir, ils s’appuient à la fois sur leur ouïe, leur mémoire et leur capacité à anticiper où la personne pourrait être.

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Ces résultats montrent que les chats sont bien plus attentifs et attachés à leurs humains qu’on ne le pense souvent. Même lorsqu’ils ne voient pas leur propriétaire, ils semblent capables de se faire une « image mentale » de sa position et de suivre ses déplacements grâce à sa voix. Autrement dit, ils gardent discrètement un œil (ou plutôt une oreille !) sur lui en permanence. Cette capacité révèle une forme d’intelligence plus développée qu’on ne l’imaginait, appelée cognition socio-spatiale. Elle contredit aussi une idée reçue : contrairement à leur réputation d’animaux distants, les chats entretiennent en réalité un lien social fort avec leur humain et restent attentifs à sa présence, même à distance. Décidément, les chats ne cesseront jamais de nous surprendre !