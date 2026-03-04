Un chat domestique affronte un lynx roux qui ne faisait que traverser le jardin d’une maison, et réussit à le repousser (vidéo)

C’est en Arizona (États-Unis) qu’un utilisateur TikTok a été témoin de l’étonnante interaction entre un chat domestique et un lynx roux. Celui-ci ne faisait apparemment que passer devant la maison, mais le chat s’est aussitôt donné pour mission de le chasser. Un moment intense et sans heurts que l’homme a capturé dans une vidéo qu’il a diffusée sur le réseau social.

En regardant la séquence postée par daveymag , un utilisateur du réseau social TikTok, on ne peut qu’admirer l’incroyable courage dont le chat domestique a fait preuve en s’opposant ainsi à un lynx roux. Si ce dernier ne semble pas lui vouloir du mal et, au contraire, simplement traverser le jardin d’une maison située en Arizona, les choses auraient pu tourner d’une tout autre manière.

Le maître des lieux

Le chat s’est imposé comme le maître du territoire traversé par le lynx roux, comme on peut le constater en visionnant les images. En effet, à peine a-t-il pris conscience de la présence du félin sauvage, dont l’espèce est souvent vue en Arizona, qu’il décidait de s’opposer à lui pour défendre son territoire. La queue basse et gonflée, les oreilles plaquées vers l’arrière, le chat a pris son air le plus menaçant pour faire fuir un adversaire qui, à l’évidence, n’était en définitive pas très menaçant.

Si le lynx tente à la fin de la vidéo de se tenir fièrement devant le chat, d’un air de lui signifier qu’il n’a rien à craindre, il finit par s’en aller, vaincu.

« Seulement en Arizona... »

La séquence, diffusée le 10 février et relayée par Newsweek , a été vue plus de 900K fois et a récolté plus de 156K mentions « j’aime » de la part d’internautes impressionnés par le courage du chat et la placidité du lynx. « Le lynx a regardé la caméra comme pour dire : “Venez chercher votre enfant tout de suite !” », s’amusait l’un d’entre eux, quand un autre affirmait : « Génial, vous avez filmé ça. Une interaction très rare ici entre ces deux types de chats » ou encore : « Le chat doit faire partie de l'association des propriétaires ».

Si la légende titrait avec humour « Seulement en Arizona... », certains commentaires s’interrogent au sujet de l’homme qui filmait. A-t-il agi pour tenter d’aider le chat ? Un fait que ce dernier a confirmé, précisant qu’avant de se décider à filmer, il avait essayé à plusieurs reprises de chasser le lynx, avant d’ajouter : « Le chat n'allait pas cesser de repousser le lynx loin de sa maison ». Si ce lynx et ce chat ne vont clairement pas devenir des amis inséparables, par chance, tout s’est bien terminé !