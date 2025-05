Une équipe de 6 personnes est mobilisée aux urgences vétérinaires pour sauver un chat noyé dans de la mousse isolante

Lea Perugini, maîtresse d’un chat roux de 7 ans appelé Eli, avait constaté un jour qu’elle ne l’avait pas vu depuis des heures. Le félin avait l’habitude de s’aventurer dehors et d’explorer les alentours de la maison située à Boston, dans le Massachussetts (Etats-Unis), mais ses aventures ne duraient jamais bien longtemps. Cette fois-là, en revanche, c’était différent, et sa propriétaire était très inquiète.



Lea Perugini

En sortant à sa recherche, elle a remarqué un camion garé dans la rue. Il appartenait à une équipe d’ouvriers chargés d’appliquer de la mousse isolante dans le grenier des voisins. Lea Perugini n’y avait pas prêté grande attention, ne se doutant pas que cela avait un lien direct avec la disparition de son chat.

Alors qu’elle poursuivait sa quête, sa colocataire, rentrée entretemps, l’a appelée. Elle lui a annoncé qu’Eli venait d’être retrouvé complètement enveloppé dans une épaisse couche de mousse isolante.



VEG Newton

Médusée par ce qu’elle venait d’apprendre, Lea Perugini s’est empressée de rentrer chez elle. On lui a expliqué que son ami à fourrure s’était introduit dans le grenier voisin au moment où la mousse y était posée.

Le corps d’Eli était prisonnier de cette substance qui avait durci et qui collait à son pelage. Lea Perugini l’a emmené aux urgences vétérinaires de la clinique VEG de Newton.



VEG Newton

Course contre la montre

Là, le Dr Thamires Nunes et son équipe ont immédiatement commencé le travail. « Nous étions en train de traiter les autres cas aux urgences, et tout à coup, Eli est arrivé et nous nous sommes dit : Oh mon Dieu ! C'est un plus qu'un peu de mousse pulvérisée », raconte la vétérinaire à The Dodo.

Par chance, les narines d’Eli étaient dégagées, ce qui lui permettait de respirer. En revanche, sa bouche et ses yeux étaient entièrement obstrués. Il a fallu l’anesthésier pour essayer de retirer la mousse et le raser. C’était une véritable course contre la montre. « Nous ressentions le manque de temps, se souvient Thamires Nunes. C'était une équipe de 5 ou 6 infirmières […]. La plupart du temps, il s'agissait de briser des morceaux de mousse. D'autres se chargeaient du rasage. »

2 autres craintes assaillaient les esprits des intervenantes ; l’éventuelle toxicité de la mousse et l’impact sur la santé oculaire de l’animal. Elles ont appelé le service antipoison de l’ASPCA au sujet du premier point et ont ainsi eu la confirmation que le produit n’était pas toxique. Quant aux yeux d’Eli, il s’est avéré par la suite qu’ils étaient indemnes.

« Il a agi comme si rien ne lui était arrivé »

Au bout de 2 heures de travail acharné de la part de la vétérinaire et de ses auxiliaires, le chat était enfin débarrassé de la mousse, mais aussi de la quasi-totalité de son pelage.



VEG Newton

Il est rentré auprès de sa propriétaire et a étonnamment vite repris le cours normal de son existence. « Dès que je l'ai ramené à la maison, il a agi comme si rien ne lui était arrivé, même s'il était rasé, dit Lea Perugini. Il ressemblait à un chat Sphynx. C'était tellement drôle. »

2 mois plus tard, son poil a repoussé et il a retrouvé son apparence originelle. La mésaventure d’Eli lui a valu une certaine notoriété. « Il est un peu le chat célèbre du quartier », conclut, en effet, son humaine.

Lea Perugini