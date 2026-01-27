Après 550 jours au refuge, cette chatte qui n'intéressait personne à cause de son oeil voilé reçoit une nouvelle qui change sa vie (vidéo)

Le plus grand rêve de Fraggle ? Être la prunelle des yeux d’une personne aimante. Mais son œil voilé, à cause d’une cicatrice, a constitué un frein dans sa quête de la famille d’adoption idéale. C’est seulement au bout de 550 jours que la chatte a quitté le refuge de l’Illinois (États-Unis) l’ayant prise en charge.

Certains animaux attendent quelques jours ou semaines avant de trouver chaussure à leur patte. D’autres, comme Fraggle, voient les mois et les années défiler.

© @frangrzesik / TikTok (capture d'écran)

La chatte, qui a poussé les portes d’un refuge de l’Illinois, s’est démarquée de ses congénères avec son œil voilé à cause d’une cicatrice. Malheureusement, cette particularité physique n’a pas joué en sa faveur, comme nous vous l’expliquions dans un article précédent. Elle ne suscitait pas l’intérêt des visiteurs.

Pourtant, la boule de poils s’avère douce, gentille et facile à vivre, selon ses bienfaiteurs. Une compagne de vie merveilleuse, qui ferait le bonheur d’une famille responsable !

@frangrzesik Our special girl Fraggle truly has made such an impact on all of us. When Fraggle first came to us she was such a shy little girl who was petrified. Although she still is very sensitive to change and new people she is such a loyal companion once she bonds to you. Fraggle would do best in a home that is quiet and calm. She has tested positively with both dogs and cats. If you are interested in adopting Fraggle please submit an adoption application at nawsus.org and feel free to message me with any questions. She doesn’t deserve to be overlooked due to her little scar. I’m sending you guys all of my love, let’s get this girl home. ???????????? #cat #adopt #kitten #catadoption #adoptdontshop ? original sound - ?????(( °?° ))??????

Une bonne nouvelle, qui a changé la vie de Fraggle

Alors qu’elle voyait les autres pensionnaires quitter l’établissement en compagnie de leurs adoptants, Fraggle continuait d’attendre sa chance. Pour l’aider à réaliser son rêve et booster sa visibilité, une bénévole au grand cœur nommée Fran a publié des vidéos racontant son histoire sur les réseaux sociaux. Après avoir visionné ces images, de nombreuses personnes ont exprimé leur intérêt pour la charmante pensionnaire aux pattes de velours.

Près de 550 jours après son arrivée au refuge, Fraggle a enfin goûté au bonheur absolu ! Comme le révèle le média Pet Helpful, la chatte a été officiellement adoptée par une dénommée Keearin.

@frangrzesik Fraggle needs our help to finally get her out of the shelter. I have made multiple videos about Fraggle but she still hasn’t found her forever. Please share this video in hopes it will reach her forever family. Yes, this is a cry for help lol. If you have questions about Fraggle please message me, or if you are serious about adoption please submit an adoption application at nawsus.org. I’m sending you guys so much love, thank you for supporting Fraggle ???????????? #adopt #adoptdontshop #catsoftiktok #cat #catadoption ? original sound - o???su?????

Cette grande nouvelle a ému sa bienfaitrice, Fran, mais également des myriades d’internautes qui avaient suivi de près son parcours. « Fraggle est dans mon cœur depuis des semaines et j'étais à 2 doigts de l'adopter, confie une utilisatrice, je suis tellement heureuse qu'elle ait enfin un foyer, de l'amour et de douces siestes. »

Même si dire adieu à son amie aux longues moustaches a été une étape difficile, Fran est ravie de la savoir aimée et en sécurité dans le foyer de ses rêves.