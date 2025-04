La propriétaire d'un chat l'ayant réveillée en pleine nuit pour la prévenir d'un danger lui exprime sa gratitude de manière originale (vidéo)

Trident, un adorable chat au pelage roux et blanc, est l’un des félins que compte la famille d’Alana Falk, alias « @crazy_falkin_life » sur TikTok, et le mari pompier de cette dernière.

Le matou de 4 ans a récemment sauvé toute la maisonnée, qui comporte également un chien. En tout cas, Alana Falk en est convaincue. Son conjoint, lui, l’est un peu moins, mais peut-être ne veut-il tout simplement pas l’admettre. Après tout, il dit constamment qu’il n’aime pas les chats alors que sa femme l’a surpris à maintes reprises alors qu’il les câlinait et leur parlait.



@crazy_falkin_life / TikTok

Quoi qu’il en soit, cette nuit-là, Trident « miaulait et grattait sans cesse à la porte » de leur chambre. Sa propriétaire avait vite compris que quelque chose n’allait pas.

Dès qu’elle lui a ouvert, il s’est engouffré dans la pièce, puis est ressorti et a couru vers la cuisine en invitant ses humains à l’y suivre. Alana Falk sentait une odeur d brûlé. Son mari a fini par trouver l’origine du problème ; une pièce du lave-linge s’était détachée, était tombée sur la résistance de la machine et avait commencé à fondre sous l’effet de la chaleur.



@crazy_falkin_life / TikTok

« Tous les héros ne portent pas de cape ».

« Beaucoup de gens, y compris mon mari, disent qu'il ne nous a pas sauvés et qu'il a tout au plus sauvé le lave-vaisselle de la destruction, explique-t-elle dans une vidéo TikTok que relaie Newsweek. Je maintiens qu'il nous a sauvés, ainsi que les autres chats et notre chien, car les vapeurs étaient si fortes dès que j'ai ouvert la porte de la chambre. »

Le scepticisme de son conjoint, Alana Falk le prend avec philosophie et humour. Elle a d’ailleurs eu l’idée d’immortaliser cet épisode en concevant un portrait plutôt original de Trident. Il y apparaît fièrement assis devant des flammes, et l’image est accompagnée de ce message : « Tous les héros ne portent pas de cape ».



@crazy_falkin_life / TikTok

La jeune femme l’a posé au-dessus de la cheminée pour que son mari se souvienne tous les jours de l’acte héroïque de leur chat.

Voici la vidéo :

A lire aussi : Ce chat sait « faire le mort » comme un chien et impressionne par son obéissance (vidéo)