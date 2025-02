Alors qu’il refusait catégoriquement d’accueillir un félin chez lui, un homme déborde aujourd’hui d’amour pour le chat de sa fille (vidéo)

En voyant aujourd’hui le père de Rena et Winston, un adorable chat tigré, il est difficile de croire que cet homme était autrefois catégoriquement opposé au fait de posséder un jour un félin. Jeux, câlins, tendre complicité… Il a de toute évidence changé d’avis !

On a souvent tendance à opposer les amoureux des chiens et ceux des chats, mais pourquoi faudrait-il choisir nécessairement un camp ? Le père de Rena Grossman, une jeune habitante du Michigan (États-Unis), pensait par exemple qu’il n’était absolument pas un homme à chats. Et puis, il a rencontré Winston…

Un véritable papy gâteau

On ne connaît pas la raison de la réticence initiale du père à accueillir un petit félin à la maison. On sait toutefois que la famille possède un Beagle. Peut-être que le père de Rena se considérait alors comme un homme à chiens ? Quoi qu’il en soit, cela a bien changé depuis l’arrivée dans sa vie de Winston, le beau chat tigré de sa fille !

© @renagrossman / TikTok

Dans une vidéo partagée sur TikTok par Rena, on constate à quel point son père est sous le charme de la boule de poils. On voit ainsi Winston qui profite d'une promenade sur son dos, qui se prélasse sur sa poitrine tout en étant caressé ou encore qui est bercé comme un bébé. Le texte à l'écran annonce avec humour : « Mon père et le chat qu'il « ne voulait pas » ».

Dans une première vidéo, on voyait déjà l’homme caresser tendrement Winston, lui donner à manger et jouer avec lui alors qu’il n’était encore qu’un chaton. De toute évidence, le père de Rena s’est immédiatement pris d’affection pour la petite boule de poils !

Un lien attendrissant

La vidéo relayée par Newsweek a déjà accumulé plus de 1,6 million de vues ainsi que d'innombrables commentaires. Les spectateurs ont en effet été particulièrement touchés par cette douce relation.

© @renagrossman / TikTok

« Le lien entre un animal et le parent qui n'en voulait pas au départ est indestructible », a par exemple commenté un internaute.

« Je n'ai jamais vu mon père me regarder comme il regarde ses chats, et honnêtement, je ne peux pas le blâmer. », a assuré quelqu’un d’autre. « Je pleure de joie. », a renchéri un 3e spectateur.

© @renagrossman / TikTok

L’amour se manifeste souvent quand on s’y attend le moins. C’est sans aucun doute le cas pour le père de Rena et cet adorable petit chat !