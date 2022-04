Une chatte siamoise disparue, retrouvée 6 jours plus tard à 450 km de chez elle par un chien

Au Royaume-Uni, une chatte a vécu une incroyable aventure après avoir disparu de la maison de ses maîtres. Elle a quitté le pays de Galles et traversé l’Angleterre pour se retrouver à 450 kilomètres de chez elle. Sa famille la cherchait désespérément depuis près d’une semaine.

Ashley en aura vu du pays pendant son escapade de 6 jours. Cette chatte Siamoise de 2 ans a, en effet, parcouru des centaines de kilomètres depuis sa maison jusqu’à son point de chute dans l’Essex, rapportait la BBC le mardi 26 avril.

Elle vit avec sa famille à Llansanffraid Glan Conwy, village du nord du pays de Galles. D’après son propriétaire Daniel Worsley, elle était probablement sortie du domicile par la fenêtre de salle de bain laissée ouverte après une journée de ménage, pour s’aventurer dans les environs avant de s’éloigner pour de bon.



Pippa's Army / Facebook

Lui et sa femme Val la croyaient « endormie quelque part », mais à mesure que le temps passait, ils comprenaient que leur chatte s’était échappée. Ils avaient passé les 6 jours suivants à la chercher, mais Ashley restait introuvable. Et pour cause ; elle se trouvait déjà très loin du foyer.

En Angleterre, et plus précisément à Tilbury à l’est de Londres, Carol Monk et son mari Allan Baker étaient alertés par le comportement inhabituel de leur chien Bobby. Le canidé grattait et gémissait, tout en leur indiquant le garage. Quand le couple est allé voir, il y a découvert une chatte. C’était Ashley, qui était à 450 kilomètres de chez elle.



Carol Monk

« Nous étions fous de joie »

Informée, l’organisation Pippa’s Army, spécialisée dans la recherche d’animaux de compagnie disparus, a envoyé la bénévole Karen Keeves récupérer Ashley. Elle l’a passée au lecteur de puce d’identification, ce qui lui a permis d’obtenir les coordonnées de ses propriétaires et les contacter pour leur annoncer la bonne nouvelle.

« Nous étions fous de joie », confie Daniel Worsley, qui a fait le voyage pour ramener la Siamoise. La famille ignore comment Ashley a pu franchir une telle distance, mais son maître pense qu’elle s’est involontairement retrouvée dans un véhicule au hasard de ses pérégrinations.

Daniel Worsley / Facebook

Quoi qu’il en soit, Ashley est saine et sauve, et de retour parmi les siens.