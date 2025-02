Une chatte secourue perd un œil après une opération, mais gagne l’amour et le soutien dont elle avait toujours rêvé

Gracie, une chatte errante d’environ 2 ans, traînait son corps douloureux ici et là sans but précis, car elle n’avait nulle part où aller. Repérée en train de marcher sur une route rurale d’Elora, au Canada, elle a été déposée entre les bonnes mains des membres de l’association Humane Society à Guelph. La rescapée continue de se battre pour sa vie, mais elle n’est plus toute seule désormais.

Les bienfaiteurs ont tout de suite remarqué que son œil gauche était endommagé lorsqu’ils l’ont vue pour la première fois. Les vétérinaires n’ont pas pu déterminer si elle avait été blessée ou si elle était née avec une maladie congénitale. Quoi qu’il en soit, ils ont compris qu’il n’y avait plus rien à faire pour sauver l’organe, d’autant plus qu’il était devenu douloureux pour la chatte.

@guelphhumane / Instagram

Une mobilisation générale

Gracie a été opérée quelques jours seulement après avoir été secourue, puisqu’il s’agissait d’une intervention vitale : « Cette intervention changera sa vie, soulagera sa douleur et lui permettra de guérir », partageait un porte-parole de l’association sur les réseaux sociaux. La chirurgie a pu être financée grâce à la générosité du public, qui n’a pas hésité à réagir quand le refuge a lancé un appel à l’aide.

En somme, tout le monde espérait que la rescapée, qui avait déjà tant souffert par le passé, ait enfin le droit à une seconde chance. Le chemin est encore long, car elle n’est pas totalement guérie malgré la chirurgie, mais Gracie ne se laisse pas abattre et fait preuve d’une grande résilience : « Bien qu'elle se sente encore fragile après l'opération, Gracie a ronronné et accepté quelques friandises et caresses douces de notre équipe aujourd'hui », témoignaient les sauveteurs.

A lire aussi : En achetant une maison, une femme sauve une chatte errante sur le point de mettre bas et lui offre une nouvelle vie (vidéo)

2 semaines de convalescence seront certainement nécessaires pour qu’elle puisse se rétablir, précisait Grand 101.1 FM. Après cela, si tout se passe bien, elle pourra être placée à l’adoption et espérer tourner définitivement la page sur son passé au sein d'un foyer aimant.