À cause d'une maladie congénitale, un chaton de refuge est menacé par une euthanasie (vidéo)

Il y a quelques mois, le petit McNugget faisait son arrivée dans un refuge de la ville de New York (États-Unis), mais il n’était pas comme les autres chatons. Il était atteint d’une déformation congénitale du thorax, appelée pectus excavatum, causant d’importantes difficultés respiratoires au quotidien.

Comme le rapporte Cole & Marmelade, l’état de santé du félin était si fragile que son euthanasie a rapidement été envisagée. Une intervention chirurgicale coûteuse était indispensable pour assurer la survie de McNugget.

Heureusement, des bénévoles au grand cœur sont arrivés dans sa vie avant qu’il ne soit trop tard.

« Une chance d’avoir une vie normale »

Les âmes charitables de Little Wanderers NYC ont entendu parler de son histoire, et ont souhaité lui tendre la main. « Nous voulions lui trouver l’aide dont il avait besoin et lui offrir une chance d’avoir une vie normale », ont-ils déclaré sur Instagram.

À l’aide de donateurs, les bénévoles ont pu financer l’opération du petit McNugget et ainsi, lui offrir une bien meilleure qualité de vie. « Une équipe d'experts a mis au point un plan pour remodeler ses côtes et élargir sa poitrine afin de laisser plus de place à ses poumons et à son cœur pour se développer et s’étendre », expliquent les bénévoles de Little Wanderers NYC.

« Les chirurgiens orthopédiques de l'Animal Medical Centers ont scié les os de McNugget et ont tiré ses côtes vers l'avant, en les attachant à une plaque thoracique externe située à l'extérieur de son corps. Sous cette jolie chemise, McNugget a une plaque cousue dans la poitrine. Elle restera sur lui pendant 6 à 8 semaines, afin de stabiliser ses os dans une position correcte », ont-ils ajouté.

Une adoption parfaite

Tout au long de son suivi postopératoire, McNugget a pu profiter de l’amour de sa mère d’accueil, Elaine. Mais son bonheur ne s’est pas arrêté là, car une fois rétabli de sa lourde opération, le félin a rejoint sa famille pour la vie ! C’est un des vétérinaires l’ayant soigné qui est tombé sous son charme.

Elaine a eu un pincement au cœur en le voyant partir, mais dans le fond, elle ne pourrait pas être plus heureuse pour lui. « Je vais avoir besoin de droits de visite ! McNugget va tellement me manquer. C’est le meilleur des petits nuggets », a-t-elle déclaré.