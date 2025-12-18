« Je n'en reviens pas de son intelligence », ce chat a l’habitude de demander à son adoptante d’allumer la télévision (vidéo)

Certains animaux de compagnie sont subjugués par le contenu des écrans. Un chat nommé Milo est tellement fasciné par une émission de télévision, qu’il a pris l’habitude de supplier son adoptante d’allumer l’appareil pour se divertir. Son comportement n’est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux !

Celles et ceux qui regardent la télévision ont souvent leurs petites habitudes, et leur programme préféré. Mais les humains ne sont pas les seuls à en profiter ! En effet, certains animaux aiment se divertir occasionnellement de la sorte.

Un chat, répondant au nom de Milo, fait partie de ces boules de poils adorables ayant des petites habitudes télévisuelles. Comme le rapporte le média Pet Helpful, le félin est fasciné par les vidéos d’animaux, à tel point qu’il demande à son adoptante de lui allumer la télé de temps en temps. Pour ce faire, Milo – très communicatif – se frotte contre son humaine préférée, miaule et lui montre l’appareil.

© @mrmilothechonk / TikTok (capture d'écran)

Un chat qui adore regarder la télévision

Une fois sa demande prise en compte, le chat s’installe devant l’écran et attend l’apparition des petits mammifères de sa vidéo préférée. Il observe attentivement leurs mouvements, et donne des petits coups de patte pour s’amuser.

Bien sûr, après l’effort, le réconfort ! Milo s’allonge dans son canapé et continue de regarder la télévision, comme le ferait un humain. De plus, il n’hésite pas à témoigner toute sa reconnaissance à son adoptante à travers des gestes affectueux.

© @mrmilothechonk / TikTok (capture d'écran)

Une vidéo de la scène, publiée sur TikTok, a reçu plus de 30 000 mentions « j’aime ».

« Quelle journée chargée à ne rien faire et à être traité comme un roi », écrit avec humour une internaute. « Je n'en reviens pas de son intelligence ! », confie un autre utilisateur du réseau social. « Je parie qu'il te fait payer l'abonnement premium pour ne pas avoir à regarder les pubs », s’amuse une autre personne.

Assurer la sécurité de son animal

Même si ces images sont mignonnes au premier abord, il convient de rappeler l’importance de surveiller un animal qui regarde la télévision pour éviter les accidents. Sous le coup de l’excitation et de l’instinct de chasse, certains félins peuvent sauter sur l’écran et le faire tomber, au risque de se blesser. Par ailleurs, ils peuvent provoquer des rayures avec leurs griffes, qui affectent la qualité de l’image.

S’amuser et passer un bon petit moment oui, mais en toute sécurité !