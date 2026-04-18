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Disparue pendant 5 ans, une chatte identifiée grâce à sa puce retrouve sa famille soulagée qu'elle reconnaît immédiatement


dans la catégorie Emotion

5 ans après sa disparition, une chatte à la robe tigrée a retrouvé sa famille contre toute attente grâce à sa puce d’identification, détectée lors de son passage en refuge. Les propriétaires de KitKat, qui n’osaient plus espérer son retour après tant d'années, ont pu être joints et la revoir en bonne santé lors de retrouvailles particulièrement émouvantes.

Illustration : "Disparue pendant 5 ans, une chatte identifiée grâce à sa puce retrouve sa famille soulagée qu'elle reconnaît immédiatement"
© FOX 7 Austin

Dans le comté de Williamson, au Texas, (Etats-Unis), une chatte « errante » a récemment été découverte dans la rue par les agents de contrôle animalier, et amenée au refuge local (Williamson County Regional Animal Shelter).

Comme chaque fois qu'il admet un animal, le personnel de la structure d'accueil a passé la féline au pelage tigré au lecteur de puce d'identification. Il a ainsi constaté qu'elle en portait bien une, mais aussi et surtout que sa famille l'avait perdue en 2021.

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FOX 7 Austin

« Je fais ça depuis 2013 et je n'ai jamais vu de retrouvailles après 5 ans. C'est incroyable », a confié Leo Delgado, du Williamson County Regional Animal Shelter, à FOX 7 Austin qui rapporte cette histoire.

Les propriétaires de la minette, qui répond au nom de KitKat, l'avaient longtemps cherchée après sa disparition. Ils avaient sillonné le secteur et distribué des affiches, mais sans résultat. Ils avaient fini par perdre tout espoir de la revoir.

« J'ai encore du mal à y croire. Je suis sous le choc »

Jusqu'à ce mail et ce texto reçus recemment, leur annonçant contre toute attente que le chatte venait d'être retrouvée. « C'est alors que nous avons consulté la page des animaux perdus et retrouvés du comté de Williamson et que nous l'avons vue, dit Angelique Wethereit, la maîtresse de KitKat. J'ai encore du mal à y croire. Je suis sous le choc. »

Elle n'était pas au bout de ses surprises ; elle a également appris que la chatte était en bonne santé et s'est rendu compte qu'elle a immédiatement reconnu ses humains.

A lire aussi : Très complices depuis leur première rencontre, ces 2 chatons apprennent à surmonter leur handicap ensemble (vidéo)

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FOX 7 Austin

Pour Leo Delgado, l'histoire de KitKat démontre l'importance du puçage et de l'actualisation des informations d'identification.

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