Une chatte se déplaçant en rampant réalise un petit exploit pour s'offrir un bain de soleil (vidéo)

Ses pattes déformées par une maladie héréditaire affectant son squelette, Ethel n’en est pas moins une chatte pleine d’entrain, enjouée et à la résilience hors du commun. Un jour, alors qu’elle se prélassait dans le jardin de sa propriétaire, elle a décidé de prendre de la hauteur pour profiter pleinement des rayons du soleil. Inquiète de ne pas la voir dans son coin habituel, sa maîtresse s’est mise à la chercher jusqu’à assister à une scène qui l’a émue.

Escalader un petit talus n’a rien de véritablement extraordinaire pour les chats, qui sont capables de franchir des obstacles bien plus insurmontables et plus hauts. Pour Ethel, en revanche, c’est un véritable petit exploit qui nécessite un effort considérable. En raison de son handicap, cette chatte à la robe rousse ne peut, en effet, se déplacer qu’en rampant.



@ethel_andfriends / TikTok

Elle n’est toutefois pas du genre à se laisser impressionner par la moindre difficulté. Malgré sa mobilité réduite, sa détermination à mener une vie heureuse et épanouie est inébranlable.

C’est ce dont on peut se rendre compte en regardant cette vidéo postée le 14 avril sur le compte TikTok qui lui est dédié, « @ethel_andfriends », et relayée par PetHelpful. Un compte où Ethel apparaît régulièrement aux côtés des autres chats dont sa propriétaire s’occupe en tant que mère d’accueil bénévole.

Cette dernière avait donc récemment assisté à une scène particulièrement touchante avec Ethel. La chatte avait l’habitude de se prélasser à l’extérieur, devant la porte, mais ce jour-là, elle ne s’y trouvait pas.

Une légère angoisse s’était rapidement emparée de sa maîtresse, qui s’est mise à la chercher partout. Elle l’a finalement repérée. Ethel était au dernier endroit auquel son humaine pouvait s'attendre à la retrouver ; au sommet du talus bordant le jardin, en l’occurrence.



@ethel_andfriends / TikTok

« Une petite chose très déterminée »

« Oui, elle a gravi cette colline. Elle est une petite chose très déterminée », peut-on lire en guise de légende de cette vidéo qui a ému et fait réagir de nombreux internautes.

La chatte avait envie d’un bon bain de soleil et savait que c’était en prenant de la hauteur qu’elle pouvait en profiter de manière optimale.

Ethel est atteinte d’ostéogenèse imparfaite, qui correspond à une maladie héréditaire du collagène à cause de laquelle les os deviennent fragiles. C’est ce qui l’empêche de se mouvoir normalement.

Son attitude est une magnifique leçon de volonté et de force de caractère.