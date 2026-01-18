Prisonnier de ses poils emmêlés, ce chat prénommé Dumbledore est métamorphosé par une tonte salvatrice et un peu d'amour

Un chat, nommé Dumbledore, a connu les affres de l’errance pendant des années. Jusqu’au jour où il a décidé de faire ses adieux à la rue et s’est installé dans un jardin, dans l’espoir d’obtenir de l’aide. Lorsque l’association américaine Stray Cat Club a entendu parler de lui, elle est immédiatement passée à l’action.

Après avoir bravé plusieurs hivers et s’être nourri de restes qu’il trouvait de temps en temps durant ses explorations, le chat Dumbledore a reçu l’aide qu’il espérait tant lors des fêtes de fin d’année.

Alertés de sa situation, les bénévoles de l’association Stray Cat Club sont intervenus dans un jardin pour l’attraper et le mettre en sécurité. En arrivant sur place, ils ont découvert un félin maigre, désespéré et plein de bourres de poils.

© Stray Cat Club

Un chat très affectueux

À la suite de son sauvetage, Dumbledore a reçu de nombreux soins dont il avait grandement besoin, et une séance de toilettage. Grâce à cette intervention, le matou allait enfin goûter à la chaleur et au confort d’un foyer aimant. D’après le vétérinaire, Dumbledore – non identifié – est un vieux chat, mais en bonne santé, malgré un petit problème d’arthrite.

Comme le rapporte Love Meow, il s’est rapidement adapté à la vie en intérieur. Placé en famille d’accueil, le rescapé s’est immédiatement senti comme chez lui et n’a pas cessé de quémander l’affection de ses bienfaiteurs. « Ce garçon âgé n'est peut-être plus aussi joueur qu'avant, mais il compense largement par sa nature affectueuse », déclarent ces derniers.

© Stray Cat Club

Une famille aimante pour toujours

Loin des dangers de la rue, Dumbledore a découvert un monde chaleureux et douillet au sein de son foyer d’accueil. Couvertures chaudes, couchages moelleux, peluches… Ses protecteurs ont mis toute une panoplie d’accessoires à sa disposition.

© Stray Cat Club

De plus, il apprécie énormément la compagnie des humains, et passe volontiers ses journées à leurs côtés. « Après tout ce qu'il a vécu, il mérite un foyer paisible et aimant où il pourra profiter de sa retraite dans le confort », souligne l’association qui l’a sauvé.

Et son vœu s’est exaucé ! En effet, une famille a découvert son histoire et est immédiatement tombée sous son charme. Adopté, Dumbledore – rebaptisé Gilbert – s’épanouit pleinement dans son foyer pour la vie, où il a pu fêter Noël pour la première fois.

© Stray Cat Club