Au refuge, une mère chatte et son fils refusent de se séparer, espérant ensemble le foyer qui changera tout (vidéo)

Dans la majorité des cas, maman chatte prépare ses petits à devenir des félins adultes autonomes. Une fois les chatons sevrés, elle les laisse quitter le nid et il arrive même qu’elle ne souhaite plus avoir de contact avec eux. Toutefois, pour Cedar et son bébé Birch, les choses sont un peu différentes, car les 2 félins sont inséparables.

Cedar, une chatte au pelage roux, a donné naissance à une autre boule de poils nommée Birch. Les 2 séjournent au sanctuaire pour animaux Critteraid, basé à Summerland (Canada). Là-bas, les quadrupèdes ne manquent de rien, mais il est vraiment temps pour eux de trouver une maison aimante afin de s’épanouir.

Cedar et Birch n’ont peut-être pas encore la vie idéale, mais ils ont eu la chance de ne plus vivre dans la rue. À Critteraid, ils sont extrêmement bien entourés et sont choyés. Cependant, la présidente de l’organisme, Lori Huot-Stewart, aimerait qu’ils aient leur propre famille et poursuivent leur vie au sein d’une maison aimante, car ils le méritent.

De belles personnalités

Dans une interview rapportée par Castanet , elle a évoqué à quel point les 2 avaient de belles personnalités. Cedar est une mère « incroyable, aimante et attentionnée », qui a toutefois besoin de souffler et de recevoir autant d’attention qu’elle en offre à son chaton.

Ce dernier, quant à lui, est un chat soucieux d’être aimé. Il a de l’affection à revendre, mais est malheureusement délaissé par les adoptants : « Avez-vous déjà été le dernier à être choisi pour intégrer une équipe sportive, ou le dernier à se retrouver dans une pièce à qui on semble parler ? C'est un peu gênant, et c'est ce que nous ressentons lors des événements d'adoption, lorsque tous les chatons sont récupérés, sauf un », témoignait la sauveteuse.

Une complicité inébranlable

Bien que les félins aient des individualités très fortes, ce qui fait leur force, c’est aussi leur complicité. Quand Cedar va quelque part, Birch n’est jamais très loin. Ils mangent ensemble, jouent, font la sieste l’un contre l’autre et se câlinent à longueur de journée.

Ce dont ils ont besoin, c’est d’un humain qui pourra leur donner l’affection qu’ils méritent et prendre soin d’eux. Peut-être qu’ils finiront par trouver une perle rare qui acceptera de les adopter ensemble et d’ainsi faire perdurer le lien qui les unis ! En attendant, ils font fondre le cœur des internautes sur les réseaux sociaux : « Ils forment un couple très mignon et doux », affirmait une personne.