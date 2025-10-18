Une chatte rêvant d’une autre vie se rend chaque jour devant la porte vitrée d’une propriété et reçoit l’aide qu’elle attendait tant

Comme hypnotisée par la vie qui se déroulait dans cette maison, cette chatte a tout fait pour avoir un jour la chance de découvrir un quotidien au chaud et en sécurité. Elle est parvenue à ses fins, et est tombée dans la bonne maison, entre les mains d’une bénévole ayant l’habitude des félins.

La chatte plus tard nommée Olaf est arrivée devant cette porte vitrée sans doute pour plusieurs raisons. Errante, elle a peut-être reconnu les 2 habitants félins qui avaient eux aussi vécu à l’extérieur auparavant. C’est peut-être aussi la présence du petit neveu d’Hannah, la bénévole en question, qui a éveillé la curiosité de la féline. Ces visites quotidiennes n’ont pas été sans conséquences : quelques jours plus tard, Olaf découvrait les possibilités de sa nouvelle vie.

@whiskers_agogo / Instagram

« Elle se dirigeait vers la porte et regardait à l’intérieur »

Hannah expliquait à Love Meow le déroulement de ce sauvetage induit par la chatte errante elle-même. En effet, sans réelle appréhension, la chatte se rendait devant la porte arrière de la maison et observait le quotidien de cette famille. Elle semblait vouloir dire : « Bonjour, puis-je entrer maintenant s’il vous plaît ? ».

@whiskers_agogo / Instagram

Une première rencontre très convaincante

Hannah qui est bénévole dans un refuge pour animaux n’a pas hésité une seconde avant d’aller à la rencontre de la chatte, nommée Olaf par son neveu fasciné par la petite invitée surprise. La bénévole expliquait : « Nous l’avons nourrie pendant que mon neveu regardait de l’autre côté de la porte, et le lendemain, elle est revenue pour en savoir plus. Elle était prompte à se frotter sur les jambes de mon neveu, et n’avait pas du tout peur des humains adultes ».

@whiskers_agogo / Instagram

Quand la curiosité l’emporte

Lors de la troisième rencontre, Olaf a eu accès à la maison. Elle s’est d’abord cachée parmi les boîtes qui se trouvaient dans le bureau où elle a été accueillie, puis a vite commencé son exploration de la maison.

@whiskers_agogo / Instagram

Bien qu’encore un peu réservée, Olaf avance avec volonté dans sa nouvelle vie. Un vétérinaire a attesté qu’elle ne possédait pas de puce électronique, ce qui ouvre la possibilité d’une adoption en famille.

« Elle sera un chat de famille incroyable »

Pour l’heure, Olaf est hébergée par Hannah, car la famille de son neveu n’avait pas la possibilité de la garder. La jeune protégée prend ses aises et a développé un sens aigu pour le jeu et la chasse en intérieur. Désormais aussi à l’aise avec les enfants qu’avec les adultes, elle sera pour sûr un adorable chat pour une famille.

@whiskers_agogo / Instagram