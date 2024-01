Frigorifié et n’ayant nulle part où aller, un chat s’assoit devant une porte et suscite l’empathie du voisinage

Le pauvre Corrado Jr. a longtemps dû se battre pour survivre dans la rue. En plus de se démener pour trouver de la nourriture, il luttait également contre le froid de l’hiver new yorkais. Une bonne âme a fini par voir sa détresse et des bienfaiteurs ont tâché de lui offrir une meilleure vie.

Un bon samaritain se baladait dans l’arrondissement du Bronx, à New York (États-Unis) lorsqu’il a remarqué une petite boule de poils bicolore. La pauvre s’était assise sur le palier d’une maison et attendait de pouvoir entrer à l’intérieur pour se réchauffer. Comme personne ne lui ouvrait, le promeneur a contacté l’association Little Wanderers NYC pour obtenir de l’aide.

Un bénévole nommé Roz est arrivé sur les lieux accompagné d’un second volontaire. Ils sont parvenus à capturer l'animal pour le placer en sécurité. Ce moment marquait un tournant majeur dans son histoire.

Il avait besoin d’un peu de temps

Appelé Corrado Jr. par ses sauveteurs, il a été amené chez le vétérinaire afin de recevoir un bilan de santé. Il était positif au virus de l'immunodéficience féline, ce qui n’est pas rare chez les chats ayant vécu longtemps dehors. Une excroissance inquiétante était aussi visible dans son oreille. Il a été opéré par la suite pour la faire retirer.

Corrado Jr. a rejoint une famille d’accueil pour se remettre sur pattes et être réhabilité. Ses hôtes ont pris soin de le laver et lui ont installé un nid douillet dans la maison. Le quadrupède était d’abord très réservé, puisqu’il n’avait jamais vécu en intérieur avec des humains. Mais en comprenant qu’il ne manquerait plus jamais de chaleur, de nourriture et d’affection, il a baissé sa garde.

Little Wanderers NYC / Facebook

« Il a laissé briller sa personnalité »

Le matou s’est montré extrêmement affectueux envers ses sauveteurs, qu’il couvrait de câlins. Il a même commencé à donner de la voix pour réclamer leur attention : « Il a l'un des miaulements les plus mignons et les plus uniques au monde » affirmait un porte-parole de Little Wanderers NYC, relayé par Love Meow.

Corrado Jr. était marqué par son passé, mais avait désormais un endroit pour se reposer et des personnes qui prenaient soin de lui. Comble du bonheur, une famille a jeté son dévolu sur lui et a décidé de l’adopter : « Les rues l'ont vraiment usé, mais ces jours sont révolus. Il a été adopté [...] Il s'envolera vers l'ouest pour rejoindre sa nouvelle maison pour toujours dans la Bay Area du grand État de Californie » annonçait le refuge sur Facebook.

Little Wanderers NYC / Facebook