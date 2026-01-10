Épuisée par les 6 petites bouches à nourrir seule, cette jeune chatte apprend à se détendre et retrouve même son âme de chaton

Sally a eu un début de vie difficile. Épuisée, la chatte à la jolie robe calico avait grandement besoin d’aide pour s’occuper de ses 6 petits trésors. Grâce à l’association américaine Catz 4 Life, cette famille adorable a bénéficié d’un endroit sûr pour l’hiver.

Il y a quelque temps, une chatte errante au pelage calico a donné naissance à 6 chatons. Nourrir tout ce beau petit monde, tout en essayant de survivre aux dangers de la rue, n’était pas une mince affaire... La jeune mère, nommée Sally, ressentait un grand épuisement et avait besoin d’aide.

Comme le rapporte Love Meow, la chatte et ses petits ont heureusement croisé la route des bénévoles de Catz 4 Life, qui les ont mis en sécurité. Les 7 félins ont trouvé un abri à temps pour passer l’hiver au chaud.

© Catz 4 Life

Enfin du repos !

Aimee, présidente du refuge, s’est personnellement occupée de toute la petite tribu aux pattes de velours. Les rescapés ont immédiatement témoigné leur reconnaissance et leur confiance envers leur bienfaitrice.

Grâce à cette intervention, Sally pouvait enfin se reposer et ses chatons grandir dans des conditions optimales. Longtemps stressée et épuisée, la maman a commencé à se détendre véritablement et à savourer les témoignages d’affection des humains.

© Catz 4 Life

Des petits félins chouchoutés

Depuis le sauvetage, les jeunes félins ont bien grandi et ont atteint l’âge minimum pour être proposés à l’adoption. Aimee espérait de tout son cœur que chaque boule de poils trouve le foyer de ses rêves.

Contre toute attente, elle a récemment obtenu une demande d’adoption non pas pour un chaton… mais pour 3 ! « N’ayant plus qu’un seul chat de 15 ans, ils étaient prêts à donner un nouveau souffle à leur foyer », confie la bénévole. Les petites femelles, Trinket, Thingamabob et Knickknack, ont ainsi poussé les portes de la maison de leurs rêves.

© Catz 4 Life

Quant à, Sally elle a retrouvé son âme de chaton. « Elle a un peu plus d'un an, explique Aimee, maintenant que ses chatons sont plus âgés et peuvent jouer davantage, elle court, saute et joue. » Stérilisée, la chatte n’aura plus jamais de petits à élever et pourra penser uniquement à elle.

Avec ses 3 autres trésors sur pattes, Gizmo, Doodad et Gadget, Sally continue de profiter de la seconde chance qui lui a été offerte. Le quatuor espère trouver la famille idéale pour commencer la nouvelle année dans la joie et l’amour.

© Catz 4 Life