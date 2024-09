Un chat patientait devant les portes des maisons dans l’espoir qu’on le laisse entrer, puis son rêve s'est réalisé

Le doux Toasted Marshmallow n’a jamais été fait pour la rue. Il rêvait de pouvoir se réchauffer au sein d’une maison chaleureuse et tentait sa chance en suivant les passants. Un jour, il a frappé à la bonne porte et sa vie a totalement changé.

Toasted Marshmallow, un félin roux et blanc, a souffert de ses journées dans la rue. Probablement abandonné par ses maîtres selon les membres de Little Wanderers NYC, il a eu beaucoup de mal à se débrouiller seul et espérait chaque jour que quelqu’un le remarque. Sa persévérance a finalement payé.

Pendant des jours, la boule de poils errait dans la ville de New York (États-Unis) à la recherche de nourriture et d’attention. Elle était maigre, affaiblie et cruellement seule. En réalité, Toasted Marshmallow ne connaissait pas la vie de chat errant et avait du mal à s’en sortir dehors : « Il n'a jamais appris ce qu'il fallait pour survivre dans la rue en tant que chat sans abri » confirmait un porte-parole du Little Wanderers NYC, relayé par Love Meow.

Little Wanderers NYC / Facebook

Il cherchait constamment l’attention des humains

Toasted Marshmallow demandait l’affection de tous ceux qu’il croisait, fondant sous les caresses des passants. Il suivait les résidents jusqu’à leur palier et attendait devant la porte pour qu’on lui ouvre. Un jour, comme à son habitude, il a talonné une femme jusqu’à chez elle et celle-ci lui a donné un peu de nourriture. Il est alors resté face à l’entrée et cela a brisé le cœur de la bienfaitrice.

Cette dernière ne pouvait se résoudre à le laisser sur place. Elle a alors contacté les membres du Little Wanderers NYC pour que ceux-ci lui offrent enfin la vie qu’il méritait depuis toujours. Une équipe s’est déplacée et a récupéré le chat pour l'amener au refuge. Le félin ne le savait pas encore, mais il ne passerait plus une seule nuit dehors.

« Une vie au-delà de ses rêves les plus fous »

Toasted Marshmallow était absolument adorable avec ses sauveteurs. Le félin reconnaissant les couvrait de tendresse à chaque occasion : « C'est le chat le plus gentil et le plus amical que j'aie jamais rencontré » écrivait l’un d’eux. Tous sont persuadés qu’il s’épanouira au sein d’un foyer aimant une fois qu’il sera adopté.

En attendant, la boule de poils profite du confort de sa maison d’accueil, dans laquelle elle s’est très bien adaptée.