Une chatte reconnaissante grimpe aux arbres pour récupérer des cadeaux et les offrir à ses sauveteurs

Un changement de vie et tout peut basculer. Appletini vivait aux côtés de son propriétaire depuis des années quand ce dernier a dû prendre la décision de l’emmener au refuge. Le quotidien de la chatte a été totalement bouleversé, puis elle a fini par rejoindre une maison d’accueil. Depuis son arrivée sur place, elle s’est montrée très reconnaissante envers ses bienfaiteurs et les couvre de cadeaux.

Appletini est arrivée au refuge Battersea, à Londres (Angleterre) il y a plusieurs mois et cherche une famille depuis. En attendant, elle est logée au sein d’une maison provisoire et a fait l’unanimité sur place. Elle est extrêmement gentille et passe son temps à vouloir faire plaisir à ceux qui ont accepté de prendre soin d’elle.

Il y a quelques mois encore, Appletini avait sa propre maison et un propriétaire qui prenait soin d’elle. Malheureusement, comme l’indiquait The Mirror, ce dernier n’était plus en mesure de s’occuper d’elle et l’a emmenée au refuge. La chatte de 6 ans s’est retrouvée dans un environnement totalement inconnu et a perdu tous ses repères.

@ battersea / Instagram

Une immense reconnaissance

Ses sauveteurs lui ont finalement dégoté une famille d’accueil. Laquelle lui offrait un cadre de vie plus agréable que le refuge. Appletini s’est bien installée sur place et a commencé à prendre ses aises. Ses bienfaiteurs ont alors fait la connaissance d’une féline très gentille.

En effet, après quelques jours de cohabitation, elle a commencé à leur offrir des cadeaux, et pas des moindres ! La féline grimpait aux arbres pour y récupérer des pommes et les déposer dans la maison : « Elle a la douce habitude d'aller chercher des pommes dans le pommier de sa famille d'accueil et de les offrir à ses maîtres, ce qui est l'une de ses nombreuses marques d'affection », témoignait un porte-parole du refuge.

A lire aussi : Partie pour une balade, cette chatte finit à 640 km de chez elle après être montée dans le van d’un inconnu

Pour ses sauveteurs, il est temps qu’elle trouve sa propre maison et quelqu’un à aimer. Appletini a effectivement de l’amour à revendre et mérite de s’épanouir auprès d’une nouvelle famille : « Elle est à Battersea depuis février de cette année et est plus que prête à s'installer dans un foyer aimant pour toujours », partageaient les sauveteurs. Nul doute qu’elle sera infiniment reconnaissante envers la personne qui lui offrira cette chance.