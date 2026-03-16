Porteur du FIV et jugé trop pot de colle ce chat noir croule maintenant sous les demandes d'adoption grâce à une vidéo

Après avoir été longtemps ignoré à cause de son trop grand attachement, Garfunkel, un chat noir débordant d’amour, pourrait enfin trouver sa famille idéale. Les responsables du refuge ont reçu de nombreuses candidatures et étudient actuellement le meilleur foyer pour lui.

Fran, alias « @frangrzesik » sur TikTok, est une bénévole qui poste régulièrement des vidéos où elle apparaît en compagnie de chats qui ont du mal à trouver des familles ou ont un passé difficile. Elle les aide ainsi à se faire connaître et à prendre un nouveau départ de la vie. Ses publications sont virales pour la plupart, et bon nombre de ces félins finissent effectivement par être adoptés.

Elle l'avait fait notamment pour Gazelle, une chatte de 17 ans rongée par la dépression après le décès de sa maîtresse et son placement en refuge, ou encore pour Manfred, un adorable matou roux rejeté par sa famille car il était en surpoids.

Récemment, la jeune femme s'est intéressée au cas de Garfunkel, un chat au pelage noir débordant de tendresse et d'amour. Pensionnaire d'un refuge basé à Chicago, dans l'Etat de l'Illinois (Etats-Unis), il était systématiquement ignoré par les visiteurs et les candidats à l'adoption, car jugé « trop affectueux ».

L'hyper-attachement qui le caractérise l'a longtemps empêché de trouver un foyer aimant, jusqu'à l'intervention de Fran, qui dit de lui qu'il est « le garçon le plus parfait qui ait jamais existé » et qu'il « mérite mieux que cela », en légende de la vidéo mise en ligne le 7 mars 2026 et relayée par PetHelpful .

@frangrzesik UPDATE! Thank you everyone who shared Garfunkel’s story. He received a large handful of applications that are currently in the process of being reviewed! If you submitted an application please keep an eye out in your e-mail! I will post an update video soon once he goes home! ???????????? The most perfect boy who has ever lived, deserves more than this. I had no idea how to react when I heard the words, “he’s too affectionate”. Garfunkel just wants to be loved. That’s all he wants. Garfunkel needs a dental cleaning which we will be doing for him ASAP, and other than being FIV+ he is a very healthy boy. If you have any questions about Garfunkel please feel free to message me, and if you are serious about adopting please submit an adoption application at nawsus.org. I’m sending you all so much love, thank you for seeing and loving Garfunkel as much as I do. ???????????? #adopt #adoptdontshop #cat #catadoption #catsoftiktok ? scott street x i know the end - ????????????????????????????????????????????????????

« Je ne savais pas comment réagir quand j’ai entendu les mots : 'il est trop affectueux'. Garfunkel veut juste être aimé. C’est tout ce qu’il veut », peut-on également y lire.

La bénévole y précise qu'il est positif au FIV (Virus de l’Immunodéficience Féline) et qu'il a eu besoin de soins dentaires, mais aussi qu'il est globalement en bonne santé.

Les adoptants se bousculent désormais

L'histoire de Garfunkel a ému de nombreux internautes, et une fois de plus, l'aide de Fran a été décisive. Dans une mise à jour de sa publication, elle a annoncé une merveilleuse nouvelle au sujet de son protégé. « Merci à tous ceux qui ont partagé l’histoire de Garfunkel. Il a reçu un grand nombre de candidatures qui sont actuellement en cours d’examen ! Si vous avez soumis une candidature, surveillez votre e-mail ! » a-t-elle ainsi écrit.

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@frangrzesik / TikTok

Les responsables du refuge se chargent donc d'étudier les dossiers pour faire le meilleur choix de famille possible pour Garfunkel, qui pourra bientôt profiter de sa nouvelle vie.