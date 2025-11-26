  1. Woopets
  5. Ce chat paralysé des pattes arrière décide qu'il n'a plus besoin de poussette lors d'une promenade au parc (vidéo)

Malgré son handicap, Ryder n’a jamais cessé de prouver qu’aucun obstacle n’est insurmontable. Ce chat paralysé des pattes arrière, recueilli alors qu’il n’était qu’un chaton abandonné, croque aujourd’hui la vie à pleines dents aux côtés de Lisa, sa bienfaitrice. Sa dernière aventure, filmée par sa propriétaire, a touché le cœur de nombreux internautes.

Lisa, 35 ans, vit à Plainville dans le Connecticut (Etats-Unis), où elle a cofondé Fur-Gotten Tails Animal Rescue. Cette association prend en charge les chats ayant des besoins spécifiques, notamment en raison de leur handicap, et qui risquent l’euthanasie.

L’un d’eux est un félin roux répondant au nom de Ryder. Il est paralysé des pattes arrière, mais aussi caractérisé par une détermination et une résilience hors normes.

Atteinte d'une maladie chronique depuis 14 ans, je suis animée d'une véritable passion pour la protection des animaux comme Ryder, ceux qui, en raison de leur maladie ou de leur handicap, n'ont peut-être aucune chance de s'en sortir”, explique Lisa à Newsweek.

Ryder avait été découvert à 4 mois par un passant à Waterbury, toujours dans le Connecticut. On l’avait abandonné sur un parking, après l’avoir attaché et enfermé dans un sac. Le pauvre chaton traînait ses pattes arrière et souffrait de terribles blessures.

Grâce aux soins et à l’affection dont il a bénéficié de la part de l’équipe de Fur-Gotten Tails Animal Rescue, il a grandi dans des conditions optimales et s’est parfaitement adapté à son handicap. Aujourd’hui, Ryder est un chat “heureux, drôle et plein d’assurance”, dit sa propriétaire.

“Il a décidé d'explorer à sa manière”

Lisa l’emmène souvent en promenade en poussette, notamment au parc. Elle n’avait jamais ressenti le besoin de l’attacher, car il n’avait pas cherché à en descendre. Il s’est toutefois mis en tête de le faire récemment, à la grande surprise de son adoptante.

Cette dernière a filmé la scène et partagé la vidéo sur le compte TikTok @lowryderkitty”, qu’elle lui consacre et qui est suivi par plus de 8000 followers.

Cette fois, il a décidé d'explorer à sa manière, dit son humaine. Il ne s’est pas fait mal. Il savait exactement ce qu'il faisait”. Dans la vidéo, on le voit effectivement sauter de la poussette et se traîner à la force des pattes avant pour essayer d’avancer. Une attitude qui offre un aperçu de l’abnégation et de l’énergie qui l’animent.

Voici la vidéo en question, publiée le 4 octobre 2025 et totalisant 3,7 millions de vues :

A lire aussi : Atteinte de nanisme, cette adorable petite chatte pesant 1 kilo ne grandira jamais et n'a pourtant aucun mal à s'imposer dans sa famille nombreuse

POV: Your paralyzed cat decides he doesn’t need the cat stroller ???? Ryder proves pet adventures have no limits when it comes to special needs pets! ???????? #ParalyzedCat #AdventureCat #CatTok #SpecialNeedsPets #CatStroller

